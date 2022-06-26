Украина получила статус кандидата в ЕС без каких-либо условий - Стефанишина

Статус кандидата на вступление в Европейский Союз предоставлен Украине без каких-либо условий, необходимо лишь выполнить семь рекомендаций. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире телемарафона.
По ее словам, выполнение упомянутых рекомендаций позволит Киеву и Брюсселю перейти к переговорам о членстве.
Также Стефанишина рассказала, что решение о статусе Украины на саммите ЕС было принято очень быстро - "за 30 секунд".
В то же время экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер также в эфире UA РАЗОМ спрогнозировал, что переговоры Украины и Евросоюза о вступлении могут начаться в середине 2023 года. Однако, по его мнению, в конце текущего года ЕС посмотрит, как Украина выполнила его условия.
Напомним, 23 июня Европейский Совет предоставил Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Это решение единогласно поддержали все лидеры ЕС во время саммита в Брюсселе.
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