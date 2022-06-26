Украина получила статус кандидата в ЕС без каких-либо условий - Стефанишина

11:38 26 июня Киев, Украина

Статус кандидата на вступление в Европейский Союз предоставлен Украине без каких-либо условий, необходимо лишь выполнить семь рекомендаций. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире телемарафона.

По ее словам, выполнение упомянутых рекомендаций позволит Киеву и Брюсселю перейти к переговорам о членстве.

"Консенсус, который мы имели, это продукт стопроцентного доверия. Мы должны это сохранить, значит, и рекомендации - выполнить", - подчеркнула вице-премьер.

Также Стефанишина рассказала, что решение о статусе Украины на саммите ЕС было принято очень быстро - "за 30 секунд".

В то же время экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер также в эфире UA РАЗОМ спрогнозировал, что переговоры Украины и Евросоюза о вступлении могут начаться в середине 2023 года. Однако, по его мнению, в конце текущего года ЕС посмотрит, как Украина выполнила его условия.

"И примерно через четыре месяца Евросоюз может дать старт переговорам о членстве по одной какой-то самой простой главе (для начала), и это станет мощным политическим сигналом. Но все равно это означает, что вступление Украины в ЕС может занять очень много времени", - отметил Волкер.

Напомним, 23 июня Европейский Совет предоставил Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Это решение единогласно поддержали все лидеры ЕС во время саммита в Брюсселе.