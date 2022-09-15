14:10 15 сентября Киев, Украина

15 сентября Украина получила первый транш в 500 млн евро от Европейского инвестиционного банка.

В целом второй пакет экстренных мер солидарности от ЕИБ составляет сумму 1,59 млрд евро.

"Приветствую первую выплату ЕИБ своего пакета в размере 1,59 млрд евро для поддержки Украины, подкрепленного гарантией ЕС. Это поможет Украине: решать неотложные потребности, поддерживать стратегические компании; ремонтировать дорожную и железнодорожную инфраструктуру. Больше платежей будет осуществлено в соответствии с обязательствами ЕС", - написал в Twitter вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

В банке сообщили, что эти средства помогут Украине покрыть первоочередные краткосрочные финансовые нужды, обеспечить срочный ремонт поврежденных дорог, мостов и железнодорожной инфраструктуры.

Средства будут также служить поддержкой для стратегических государственных предприятий Укравтодор и Укрзализныця. Ремонт железнодорожного сообщения, дорог и мостов поможет Украине продолжать перевозку людей, груза и зерна. Поскольку Украина - один из крупнейших экспортеров зерна в мире, эти важные меры будут способствовать восстановлению экономики страны и улучшению сопряжения с ЕС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще 500 млн евро ЕИБ выделит в ближайшие дни.



Программа также включает восстановление проектов, финансируемых ЕИБ в Украине, на общую сумму 540 млн евро. Их финансирование будет происходить по мере их выполнения.

"Полученные первые транши из пакета Экстренных мер солидарности от ЕИБ на сумму 1,59 млрд евро помогут стране восстановить поврежденную критически важную инфраструктуру, включая сеть автомобильных и железнодорожных путей", - прокомментировал министр финансов Сергей Марченко.

На днях стало известно, что Украина получит от МВФ дополнительно 1,4 млрд долларов.