Украина получила первые танки Leopard 1 от Дании, Германии и Нидерландов

18:32 08 сентября Киев, Украина

Первая партия из десяти танков Leopard 1 прибыла в Украину в результате совместных усилий Дании, Германии и Нидерландов. Об этом сообщили Вооруженные силы Дании в пятницу.



Эти танки представляют собой часть долгожданной поддержки, оказываемой Украине в ее усилиях по обороне и наступлению. В настоящее время еще больше танков направляются в Украину.



Датские танковые инструкторы совместно с немецкой стороной проводят обучение экипажей в Германии, чтобы передать опыт и знания украинским военным. Эта задача является частью продолжающейся работы, начатой еще весной этого года.



Главнокомандующий ВС Дании Арпе Нильсен подчеркнул важность этой задачи и выразил уверенность в том, что новые танки и знания, переданные украинским военным, помогут им эффективно справиться с оборонительными задачами, которые они сейчас выполняют.