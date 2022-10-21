Украина получила первую многофункциональную РЛС TRML-4D

Украина получила от немецкой компании Hensoldt первую многофункциональную станцию радиолокации (РЛС) TRML-4D для комплекса противовоздушной обороны IRIS-T SLM.
Об этом сообщается в отчете компании.
Об этом сообщается в отчете компании.
Компания сообщает, что в рамках заказа Diehl Defense уже поставлен один из радаров TRML-4D. Еще три должны поступить в течение нескольких месяцев.
Радиолокационные станции TRML-4D обнаруживают цели в радиусе 250 километров. Они способны обнаруживать, сопровождать и классифицировать различные типы воздушных целей, уделяя особое внимание малоразмерным, быстроходным и низколетающим и/или маневровым крылатым ракетам и самолетам, а также вертолетам, зависающим в воздухе.
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