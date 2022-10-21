Украина получила первую многофункциональную РЛС TRML-4D

17:32 21 октября Киев, Украина





Об этом сообщается в отчете компании. Украина получила от немецкой компании Hensoldt первую многофункциональную станцию радиолокации (РЛС) TRML-4D для комплекса противовоздушной обороны IRIS-T SLM.Об этом сообщается в отчете компании.

"Компания Hensoldt, специализирующаяся на датчиках, в рекордно короткие сроки поставляет четыре своих высокопроизводительных радара для системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM компании Diehl Defence, предназначенной для укрепления обороноспособности Украины", - говорится в сообщении.

Компания сообщает, что в рамках заказа Diehl Defense уже поставлен один из радаров TRML-4D. Еще три должны поступить в течение нескольких месяцев.

"Ситуация в Украине нуждается в быстрых и решительных действиях. Благодаря серийной производственной линии и самоотверженности наших сотрудников мы можем поставить такие системы для защиты населения в кратчайшие сроки", - отметил Томас Мюллер, генеральный директор Hensoldt.

Радиолокационные станции TRML-4D обнаруживают цели в радиусе 250 километров. Они способны обнаруживать, сопровождать и классифицировать различные типы воздушных целей, уделяя особое внимание малоразмерным, быстроходным и низколетающим и/или маневровым крылатым ракетам и самолетам, а также вертолетам, зависающим в воздухе.