Украина получила первую из четырех обещанных систем ПВО IRIS-T от Германии

19:56 11 октября Киев, Украина

11 октября в Украину доставили первую из четырех обещанных систем ПВО IRIS-T, сообщает издание Spiegel.

По информации издания, передача состоялась во вторник 11 октября недалеко от польско-украинской границы. Первоначально первая передача была запланирована на ноябрь, отмечает Der Spiegel.



Накануне министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт сообщала, что Германия «в течение нескольких дней» намерена поставить на Украину первую из четырех систем ПВО.

«Возобновление ракетных обстрелов Киева и многих других городов показывает, насколько важно оперативно снабжать Украину системами ПВО», — сказала тогда она.

IRIS-T состоит из пункта управления огнем и трех ракетных установок; она способна защитить город от атак с воздуха — от атак самолетов, вертолетов, крылатых ракет и баллистических ракет малой дальности. Каждая такая система стоит €140 млн.