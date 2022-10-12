Украина получила первую из четырех обещанных систем ПВО IRIS-T от Германии

11 октября в Украину доставили первую из четырех обещанных систем ПВО IRIS-T, сообщает издание Spiegel.
По информации издания, передача состоялась во вторник 11 октября недалеко от польско-украинской границы. Первоначально первая передача была запланирована на ноябрь, отмечает Der Spiegel.
Накануне министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт сообщала, что Германия «в течение нескольких дней» намерена поставить на Украину первую из четырех систем ПВО.
Накануне министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт сообщала, что Германия «в течение нескольких дней» намерена поставить на Украину первую из четырех систем ПВО.
IRIS-T состоит из пункта управления огнем и трех ракетных установок; она способна защитить город от атак с воздуха — от атак самолетов, вертолетов, крылатых ракет и баллистических ракет малой дальности. Каждая такая система стоит €140 млн.
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