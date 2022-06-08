Украина получила от Всемирного банка почти 1,5 млрд долларов

07:27 08 июня Киев, Украина

Исполнительным советом Всемирного банка был утвержден дополнительный пакет финансирования для Украины в размере 1,49 млрд долларов.

Финансовая помощь Киеву со стороны Всемирного банка будет увеличена до более чем 4 млрд. Об этом 8 июня, сообщает Reuters.



Как указано, средства будут направлены на невоенные нужды - для выплаты заработной платы государственным и социальным работникам.



В финучреждении отметили, что это финансирование Украины поддерживают финансовые гарантии Великобритании, Нидерландов, Литвы и Латвии.



Кроме того, проект поддерживается за счет параллельного финансирования из Италии и взносов нового многостороннего донорского трастового фонда.



Ранее, Украина уже получила часть грантовых средств из целевого фонда доноров Всемирного банка в размере 504 млн евро.