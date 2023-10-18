Украина получила от США около 20 ракет ATACMS - NYT

12:03 18 октября Киев, Украина

Соединенные Штаты предоставили Украине около 20 дальнобойных ракет ATACMS. Одно из условий снабжения неиспользования их для ударов по территории рф.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на двух западных и одного американского чиновника.



Как отмечается, передача ракет происходила тайно из-за опасений, что россия может атаковать логистическую цепочку во время доставки. Кроме этого, украинские военные хотели застать оккупантов врасплох.

"Два западных чиновника заявили, что США отправили Украине около 20 ракет", - указывается в материале газеты.

NYT проинформировало, что одно из условий, поставленных перед украинцами, состоит в том, что ATACMS не могут использоваться для нападения на российскую территорию.



Ракеты ATACMS, предоставленные Украине, по словам официальных лиц, являются кассетным боеприпасом, разбрасывающим 950 маленьких бомб, способных нанести ущерб на большой территории.