Украина получила от США мощную штурмовую машину для разминирования

10:23 05 ноября Киев, Украина

Как отмечает издание Defense Express, по всей вероятности, штурмовую машину M1150 ABV (Assault Breacher Vehicle), произведенную в США на базе танка Abrams, Украина получила вместе с танками Abrams, партия которых поступила не позднее середины октября. Официальных сообщений о передаче этой машины Украине не было.

По факту о получении украинскими защитниками штурмовой машины M1150 ABV сообщил президент Владимир Зеленский в своем видео ко Дню ракетных войск и артиллерии и Дню инженерных войск, а также в фото Офиса президента.

Отмечается, что ВСУ стали вторыми после армии США и первым иностранным оператором машины. Австралия в 2021 году получила разрешение на закупки M1150, но данных о подписании контракта пока нет.

По данным издания, M1150 ABV – новая машина для создания проходов в минных заграждениях. Ее система состоит из традиционного плуга и системы запуска линейных взрывных зарядов, что позволяет взрывом прорывать минные поля длиной около 100-150 метров за раз. При этом, по данным Международного института стратегических исследований, у армии США всего 149 машин M1150 ABV.

Напомним, что Южная Корея передаст Украине две машины для прорыва минных полей.

Ранее сообщалось, что в Украине была создана машина для разминирования.