Украина получила от Швеции восемь артиллерийских установок Archer

10:14 04 ноября Киев, Украина

Министр обороны Швеции Пол Йонсон официально заявил о передаче Украине восьми самоходных артиллерийских установок Archer. Об этом сообщает "Европейская правда".

По словам Пола Йонсона, это, безусловно, важно для украинцев, поскольку система Archer имеет хорошую мобильность и высокую точность.

Шведское правительство приняло решение о передаче Украине САУ Archer в январе.

Радиус действия установки составляет пять километров. Для развертывания, открытия огня и отъезда с места требуется всего несколько минут.

Напомним, в начале октября правительство Швеции объявило о выделении Украине 14-го пакета военной помощи, основную часть которого составили боеприпасы.

Кроме того, Швеция входит в авиационную коалицию, целью которой является предоставление Украине истребителей. Ранее украинские летчики и наземный персонал имели возможность испытать в Швеции самолеты Gripen.