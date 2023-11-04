Украина получила от Швеции восемь артиллерийских установок Archer

Министр обороны Швеции Пол Йонсон официально заявил о передаче Украине восьми самоходных артиллерийских установок Archer. Об этом сообщает "Европейская правда".
По словам Пола Йонсона, это, безусловно, важно для украинцев, поскольку система Archer имеет хорошую мобильность и высокую точность.
Шведское правительство приняло решение о передаче Украине САУ Archer в январе.
Радиус действия установки составляет пять километров. Для развертывания, открытия огня и отъезда с места требуется всего несколько минут.
Напомним, в начале октября правительство Швеции объявило о выделении Украине 14-го пакета военной помощи, основную часть которого составили боеприпасы.
Кроме того, Швеция входит в авиационную коалицию, целью которой является предоставление Украине истребителей. Ранее украинские летчики и наземный персонал имели возможность испытать в Швеции самолеты Gripen.
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