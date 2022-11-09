Украина получила от ФРГ новую партию военной помощи

Германия передала на фронт Украины очередную партию военной помощи. Об этом сообщают соцсети.
В новый пакет помощи вошли:
В новый пакет помощи вошли:
- дополнительные ракеты для ЗРК IRIS-T;
- 30 МРАТОВ Dingo;
- пять тягачей для танков M1070 Oshkosh;
- 18 разведывательных БПЛА;
- антидроновые сенсоры и средства радиоэлектронной борьбы;
- автопогрузчик.
В ближайшее время планируется еще одна поставка техники для разминирования и мобильных разведывательных комплексов.
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