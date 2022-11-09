Украина получила от ФРГ новую партию военной помощи

17:35 09 ноября Киев, Украина

Германия передала на фронт Украины очередную партию военной помощи. Об этом сообщают соцсети.

В новый пакет помощи вошли:
  • дополнительные ракеты для ЗРК IRIS-T;
  • 30 МРАТОВ Dingo;
  • пять тягачей для танков M1070 Oshkosh;
  • 18 разведывательных БПЛА;
  • антидроновые сенсоры и средства радиоэлектронной борьбы;
  • автопогрузчик.
В ближайшее время планируется еще одна поставка техники для разминирования и мобильных разведывательных комплексов.