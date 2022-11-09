Украина получила от ФРГ новую партию военной помощи

17:35 09 ноября Киев, Украина

Германия передала на фронт Украины очередную партию военной помощи. Об этом сообщают соцсети.



В новый пакет помощи вошли:

дополнительные ракеты для ЗРК IRIS-T;

30 МРАТОВ Dingo;

пять тягачей для танков M1070 Oshkosh;

18 разведывательных БПЛА;

антидроновые сенсоры и средства радиоэлектронной борьбы;

автопогрузчик.

В ближайшее время планируется еще одна поставка техники для разминирования и мобильных разведывательных комплексов.