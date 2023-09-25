Украина получила от Британии крупную партию оборудования для разминирования

19:16 25 сентября Киев, Украина

Великобритания поставила Украине более 1500 комплектов как автомобильного, так и личного оборудования для разминирования и обезвреживания боеприпасов.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства страны.

Саперы Королевского инженерного корпуса провели для украинцев специальные тренировки по обезвреживанию мин, боеприпасов и других взрывных устройств.

В программе обучения были инструктажа относительно угрозы, планирования операций по обезвреживанию мин, практические занятия по разминированию больших территорий, а также траншей, бункеров и гражданских зданий, тренировки по использованию металлодетекторов и комплектов для извлечения мин, а также по адаптации имеющегося на передовом оборудовании.