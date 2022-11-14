Украина получила новый пакет военной помощи от Литвы

13:49 14 ноября Киев, Украина

Украина получила военную помощь от Литвы, которая включает в себя бронетранспортеры M113 и боеприпасы , сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"Дополнительная военная поддержка от Литвы достигла места назначения в Украине", - написал он.

Помощь включает 12 единиц бронетранспортеров М113, 10 из которых вооружены 120-мм минометами и боеприпасов. Еще две единицы БТР оборудованы радиолокатором управления огнем.