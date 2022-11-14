Украина получила новый пакет военной помощи от Литвы

Украина получила военную помощь от Литвы, которая включает в себя бронетранспортеры M113 и боеприпасы, сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
Помощь включает 12 единиц бронетранспортеров М113, 10 из которых вооружены 120-мм минометами и боеприпасов. Еще две единицы БТР оборудованы радиолокатором управления огнем.
Напомним, 10 ноября Соединенные Штаты анонсировали пакет военной помощи для Украины на сумму 400 миллионов долларов. В него входят боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также высокомобильные системы противовоздушной обороны Avenger.
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