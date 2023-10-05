Украина получила комплексы SurveilSpire для борьбы с дронами от Rheinmetall

Концерн Rheinmetall передал Украине дополнительные комплексы обнаружения и борьбы с дронами под названием SurveilSpire.
Об этом говорится в сообщении Rheinmetall.
Компания выиграла новый тендер на поставку ВСУ систем SurveilSpire, предназначенных для разведки и борьбы с дронами. В состав комплекса входит мобильная башня с камерами дневного и ночного видения, пилотируемые дроны и система управления. Транспортные средства входят в комплект.
SurveilSpire используется в частности для мониторинга участков местности. Система может также обеспечить сеть 5G. Rheinmetall разрабатывает комплекс и сотрудничество эстонской компанией DefSecIntel.
Для развертывания системы нужно всего три человека. SurveilSpire использует беспроводные каналы связи, в частности 4G и Starlink, для передачи видео на мобильный командный пункт. Солнечные панели позволяют SurveilSpire увеличить продолжительность работы.
Полученную от камер и разведывательных дронов информацию блок управления комплекса обрабатывает с помощью специального программного обеспечения и искусственного интеллекта.
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