Украина получила комплексы SurveilSpire для борьбы с дронами от Rheinmetall

10:32 05 октября Киев, Украина

Концерн Rheinmetall передал Украине дополнительные комплексы обнаружения и борьбы с дронами под названием SurveilSpire.

Об этом говорится в сообщении Rheinmetall.

"Заказ в двузначном диапазоне миллионов евро. Заказ сделало немецкое правительство. Доставка комплексов уже началась", — говорится в сообщении Rheinmetall.

Компания выиграла новый тендер на поставку ВСУ систем SurveilSpire, предназначенных для разведки и борьбы с дронами. В состав комплекса входит мобильная башня с камерами дневного и ночного видения, пилотируемые дроны и система управления. Транспортные средства входят в комплект.



SurveilSpire используется в частности для мониторинга участков местности. Система может также обеспечить сеть 5G. Rheinmetall разрабатывает комплекс и сотрудничество эстонской компанией DefSecIntel.



Для развертывания системы нужно всего три человека. SurveilSpire использует беспроводные каналы связи, в частности 4G и Starlink, для передачи видео на мобильный командный пункт. Солнечные панели позволяют SurveilSpire увеличить продолжительность работы.



Полученную от камер и разведывательных дронов информацию блок управления комплекса обрабатывает с помощью специального программного обеспечения и искусственного интеллекта.