Украина получила импульс в наступательных действиях вокруг Бахмута - британская разведка

10:07 26 июня Киев, Украина

В рамках более широкого контрнаступления Украина получила импульс в своих наступательных действиях вокруг Бахмута в Донецкой области. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

В ходе многобригадной операции украинские войска добились прогресса как на северном, так и на южном флангах города, отметили британские разведчики.
"Существует мало доказательств того, что россия сохраняет значительные резервы сухопутных войск оперативного уровня, которые можно было бы использовать для усиления против многочисленных угроз, с которыми они сейчас сталкиваются в сильно разрозненных секторах, от Бахмута до восточного берега Днепра за более 200 км", - говорится в отчете британской разведки.