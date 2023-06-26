Украина получила импульс в наступательных действиях вокруг Бахмута - британская разведка

"Существует мало доказательств того, что россия сохраняет значительные резервы сухопутных войск оперативного уровня, которые можно было бы использовать для усиления против многочисленных угроз, с которыми они сейчас сталкиваются в сильно разрозненных секторах, от Бахмута до восточного берега Днепра за более 200 км", - говорится в отчете британской разведки.