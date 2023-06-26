Украина получила импульс в наступательных действиях вокруг Бахмута - британская разведка

В рамках более широкого контрнаступления Украина получила импульс в своих наступательных действиях вокруг Бахмута в Донецкой области. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.
В ходе многобригадной операции украинские войска добились прогресса как на северном, так и на южном флангах города, отметили британские разведчики.
В ходе многобригадной операции украинские войска добились прогресса как на северном, так и на южном флангах города, отметили британские разведчики.
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