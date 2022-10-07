Украина получила доступ к газу из Норвегии

12:48 07 октября Киев, Украина

Украина сможет импортировать до миллиарда кубометров газа по газопроводу Baltic Pipe, сообщил глава Нафтогаза Юрий Витренко 7 октября.

"Мы можем сейчас получать газ через эту трубу, и у нас есть предварительные договоренности с поставщиками такого газа, и есть даже свободная мощность в трубе, которую, так сказать, неформально оставили как раз для Нафтогаза, для Украины", – рассказал глава НАК.



При этом Витренко отметил, что у компании сейчас нет средств для импорта газа по сегодняшним ценам.

"Но проблема в том, что 1 млрд. куб. м, который мы могли бы купить через эту трубу для потребления грядущей зимы, стоит $2 млрд по текущим ценам. И у Нафтогаза сейчас нет таких денег, чтобы купить этот газ", – пояснил он.

Глава Нафтогаза сообщил, что созданный для импорта газа спецфонд пока пуст.

"Дальше все зависит от того, насколько результативной будет миссия МВФ..., и, возможно, будет важная донорская конференция с немцами уже в конце октября. После этого можно будет сказать, насколько велики шансы (наполнения фонда)", – отметил Витренко.

Он подчеркнул важность открытия Baltic Pipe для Украины.