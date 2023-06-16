Украина получает обновленную партию вооружений от Германии

18:19 01 июня Киев, Украина

Правительство Германии объявило о поставке новой партии военной техники в Украину. Об этом информация появилась на официальном сайте Федерального правительства Германии.



Согласно обновленному списку, уже были доставлены боеприпасы для танков Leopard 1 и два грузовика 8x8 HX81.



Кроме того, в рамках этой поставки, правительство Германии передало Украине семь гусеничных и дистанционно управляемых машин пехоты THEMIS.



Отмечается, что в будущем правительство ФРГ планирует передать Украине 64 гусеничных вездехода Bandvagn 206 и 66 бронетранспортеров.