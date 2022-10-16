Украина получает данные об иранских дронах от Израиля

16:45 13 октября Киев, Украина

По словам анонимного украинского чиновника, Израиль предоставляет спутниковые снимки российских позиций Украине и сведения об иранских беспилотниках, используемые агрессором на фронте.





Об этом сообщает NYT.



Отмечается, что Украина также запросила у Израиля системы противовоздушной обороны, учитывая успехи этой страны, а также ракеты большей дальности Barak 8, однако Израиль пока отказывается, не желая провоцировать россию на препятствование израильским авиаударам в Сирии.