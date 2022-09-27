Украина полностью прекратила поставки товаров на территорию рф

Во вторник, 27 сентября, правительство Украины на заседании подписало постановление, которым полностью запрещается вывоз товаров из Украины на таможенную территорию россии.
Как сообщает Минэкономики, постановление будет действовать прекращения или отмены военного положения и прекращения недружественных действий россии против Украины.
Постановлением запрещается вывоз за пределы таможенной территории Украины товаров по внешнеэкономическим контрактам, торговой или страной назначения которых является рф.
В ведомстве констатируют, что с начала войны экспорт товаров в россию "де-факт" был остановлена. А сегодняшнее решение просто его закрепило на правовом уровне.
Решение не будет иметь негативных экономических последствий для Украины.
Постановлением запрещается вывоз за пределы таможенной территории Украины товаров по внешнеэкономическим контрактам, торговой или страной назначения которых является рф.
В ведомстве констатируют, что с начала войны экспорт товаров в россию "де-факт" был остановлена. А сегодняшнее решение просто его закрепило на правовом уровне.
Решение не будет иметь негативных экономических последствий для Украины.
Там добавили, что эмбарго на экспорт поможет украинским компаниям, имевшим контрактные обязательства перед субъектами рф, установить юридическую четкость в вопросе невыполнения контрактов. И теперь они смогут сконцентрировать активность на других рынках.
Как известно, Украина добивается полного эмбарго на российские энергоресурсы, но пока с частичным успехом. Страны-члены Евросоюза пока не могут договорится даже о введении потолка цен на российскую нефть.
Как известно, Украина добивается полного эмбарго на российские энергоресурсы, но пока с частичным успехом. Страны-члены Евросоюза пока не могут договорится даже о введении потолка цен на российскую нефть.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии