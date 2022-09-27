Украина полностью прекратила поставки товаров на территорию рф

20:04 27 сентября Киев, Украина

Во вторник, 27 сентября, правительство Украины на заседании подписало постановление, которым полностью запрещается вывоз товаров из Украины на таможенную территорию россии.





Постановлением запрещается вывоз за пределы таможенной территории Украины товаров по внешнеэкономическим контрактам, торговой или страной назначения которых является рф.



В ведомстве констатируют, что с начала войны



Решение не будет иметь негативных экономических последствий для Украины. Как сообщает Минэкономики, постановление будет действовать прекращения или отмены военного положения и прекращения недружественных действий россии против Украины.Постановлением запрещается вывоз за пределы таможенной территории Украины товаров по внешнеэкономическим контрактам, торговой или страной назначения которых является рф.В ведомстве констатируют, что с начала войны экспорт товаров в россию "де-факт" был остановлена. А сегодняшнее решение просто его закрепило на правовом уровне.Решение не будет иметь негативных экономических последствий для Украины.

"По данным статистики, за период с марта по июнь 2022 года экспорт украинских товаров на территорию рф составил всего 4,2 млн долларов. Преимущественно это была продукция из черных металлов на сумму 4,189 млн долларов и химическая продукция на 57,2 тысяч долларов. Для сравнения: только в январе 2022 года украинские предприятия экспортировали в рф товаров на 250 млн долларов", - отметили в Минэкономики.

Там добавили, что эмбарго на экспорт поможет украинским компаниям, имевшим контрактные обязательства перед субъектами рф, установить юридическую четкость в вопросе невыполнения контрактов. И теперь они смогут сконцентрировать активность на других рынках.



Как известно, Украина добивается полного эмбарго на российские энергоресурсы, но пока с частичным успехом. Страны-члены Евросоюза пока не могут договорится даже о введении потолка цен на российскую нефть.