Украина подала запрос на присоединение к Транстихоокеанскому партнерству

Украина официально подала запрос на присоединение к Всеобъемлющему и Прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве перед Японией и Новой Зеландией.
Информация об этом поступила от Reuters. Новая Зеландия выступает в роли юридического депозитария данного партнерства. Представитель Министерства иностранных дел Новой Зеландии сообщил, что 5 июля Украина направила официальный запрос на присоединение.
В то же время министр экономики Японии Шигеюки Гото заявил, что как участник Транстихоокеанского партнерства, Япония должна тщательно оценить, насколько Украина соответствует высоким стандартам соглашения, включая доступ к рынку и правила.
Стоит отметить, что Транстихоокеанское партнерство включает в себя Австралию, Бруней, Канаду, Чили, Японию, Малайзию, Мексику, Новую Зеландию, Перу, Сингапур и Вьетнам.
Информация об этом поступила от Reuters. Новая Зеландия выступает в роли юридического депозитария данного партнерства. Представитель Министерства иностранных дел Новой Зеландии сообщил, что 5 июля Украина направила официальный запрос на присоединение.
В то же время министр экономики Японии Шигеюки Гото заявил, что как участник Транстихоокеанского партнерства, Япония должна тщательно оценить, насколько Украина соответствует высоким стандартам соглашения, включая доступ к рынку и правила.
Стоит отметить, что Транстихоокеанское партнерство включает в себя Австралию, Бруней, Канаду, Чили, Японию, Малайзию, Мексику, Новую Зеландию, Перу, Сингапур и Вьетнам.
Великобритания также планирует стать 12-ым членом данного партнерства. Кроме того, Китай, Тайвань, Эквадор, Коста-Рика и Уругвай также выразили своё желание присоединиться к этому соглашению.
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