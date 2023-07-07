Украина подала запрос на присоединение к Транстихоокеанскому партнерству

12:47 07 июля Киев, Украина





Информация об этом поступила от Reuters. Новая Зеландия выступает в роли юридического депозитария данного партнерства. Представитель Министерства иностранных дел Новой Зеландии сообщил, что 5 июля Украина направила официальный запрос на присоединение.



В то же время министр экономики Японии Шигеюки Гото заявил, что как участник Транстихоокеанского партнерства, Япония должна тщательно оценить, насколько Украина соответствует высоким стандартам соглашения, включая доступ к рынку и правила.



Стоит отметить, что Транстихоокеанское партнерство включает в себя Австралию, Бруней, Канаду, Чили, Японию, Малайзию, Мексику, Новую Зеландию, Перу, Сингапур и Вьетнам. Украина официально подала запрос на присоединение к Всеобъемлющему и Прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве перед Японией и Новой Зеландией.Информация об этом поступила от Reuters. Новая Зеландия выступает в роли юридического депозитария данного партнерства. Представитель Министерства иностранных дел Новой Зеландии сообщил, что 5 июля Украина направила официальный запрос на присоединение.В то же время министр экономики Японии Шигеюки Гото заявил, что как участник Транстихоокеанского партнерства, Япония должна тщательно оценить, насколько Украина соответствует высоким стандартам соглашения, включая доступ к рынку и правила.Стоит отметить, что Транстихоокеанское партнерство включает в себя Австралию, Бруней, Канаду, Чили, Японию, Малайзию, Мексику, Новую Зеландию, Перу, Сингапур и Вьетнам.

Великобритания также планирует стать 12-ым членом данного партнерства. Кроме того, Китай, Тайвань, Эквадор, Коста-Рика и Уругвай также выразили своё желание присоединиться к этому соглашению.