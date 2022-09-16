Украина подала иск в ЕСПЧ против рф в связи с захватом и повреждением Каховской ГЭС

16:47 16 сентября Киев, Украина

Государственная компания Укргидроэнерго подала иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против россии в связи с захватом и повреждением Каховской ГЭС.



Об этом сообщается на сайте компании в пятницу, 16 августа.

"Общая сумма заявленного ущерба, нанесенного активам общества – Каховской ГЭС и недостроенной ветровой электростанции на острове Змеиный, – по независимой экспертной оценке, достиг почти 17 млрд гривен", – говорится в сообщении.

Известно, что на Каховской ГЭС повреждены два агрегата, и сейчас станция работает всего тремя из шести агрегатов.



Каховская ГЭС находится на юге Украины в 5 км от города Новая Каховка Херсонской области. Это последняя, или нижняя ступенька каскада Днепровских ГЭС. Станция обеспечивает годовую регулировку стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водообеспечения засушливых районов юга Украины и навигацию от Херсона до Запорожья.