Украина подала иск в ЕСПЧ против рф в связи с захватом и повреждением Каховской ГЭС

Государственная компания Укргидроэнерго подала иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против россии в связи с захватом и повреждением Каховской ГЭС.
Об этом сообщается на сайте компании в пятницу, 16 августа.
Известно, что на Каховской ГЭС повреждены два агрегата, и сейчас станция работает всего тремя из шести агрегатов.
Каховская ГЭС находится на юге Украины в 5 км от города Новая Каховка Херсонской области. Это последняя, или нижняя ступенька каскада Днепровских ГЭС. Станция обеспечивает годовую регулировку стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водообеспечения засушливых районов юга Украины и навигацию от Херсона до Запорожья.
Каховская ГЭС находится на юге Украины в 5 км от города Новая Каховка Херсонской области. Это последняя, или нижняя ступенька каскада Днепровских ГЭС. Станция обеспечивает годовую регулировку стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водообеспечения засушливых районов юга Украины и навигацию от Херсона до Запорожья.
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