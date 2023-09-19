Украина подает иск в ВТО против Польши, Венгрии и Словакии по вопросу агропродукции

15:09 18 сентября Киев, Украина





Эту информацию представил заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка в интервью Politico, опубликованном в понедельник, 18 сентября. Украина обратилась в Всемирную торговую организацию (ВТО) иском против Польши, Венгрии и Словакии в связи с их решением не отменять запрет на импорт агропродукции.Эту информацию представил заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка в интервью Politico, опубликованном в понедельник, 18 сентября.

"Важно доказать, что эти действия являются юридически неправильными. И поэтому завтра мы начнем судебные процессы", - заявил Качка и добавил, что Киев готовится принять ответные меры против польского экспорта фруктов и овощей.



Важно отметить, что Украина выбрала путь обращения в ВТО для разрешения этого спора, а не собственное торговое соглашение с Европейским союзом. Эти три страны - Польша, Венгрия и Словакия - стали противодействовать решению Еврокомиссии от 15 сентября, которое позволяло продавать украинское зерно на территории ЕС. После этого они объявили о намерении ввести свои собственные запреты на экспорт украинского зерна.

"В наших глазах эти меры Венгрии и Польши являются заявлением о полном недоверии к Европейской комиссии", - подчеркнул Качка.

По его словам, неповиновение Брюсселю со стороны трех восточноевропейских стран было не только внутренним делом ЕС, но и вызвало то, что он назвал "самым большим системным беспокойством" - могут ли международные торговые партнеры доверять тому, что Брюссель говорит от имени ЕС.



Он подчеркнул, что долгое время Европейская комиссия была главной организацией для ведения торговых переговоров и формирования торговой политики ЕС, и это было основой для их сотрудничества.



Качка выразил озабоченность по поводу системного игнорирования Будапештом и Варшавой позиции институтов ЕС, считая, что это может стать "проблемой для ЕС в целом" из-за недостатка единства внутри Союза.



В заключение, он отметил важность того, чтобы весь мир следил за поведением стран-членов ЕС в отношении их торговых партнеров и внутреннего союза, так как это может оказать воздействие на другие государства.