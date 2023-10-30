Украина планирует взять на вооружение американский опыт в борьбе с азартным бизнесом

Помимо усилий властей в сфере азартных игр, азартные развлечения остаются прибыльным бизнесом для россиян, желающих зарабатывать деньги в Украине и собирать личные данные украинских игроков, говорится в статье издания The Guardian.
Издание отмечает, что украинские чиновники, стремящиеся изгнать россиян из украинской игорной индустрии, планируют взять на вооружение опыт властей США из 1980-х годов, когда те изгоняли итальянскую мафию из казино Лас-Вегаса.
В сентябре 2022 года регулятор азартных игр в Украине (КРАИЛ) начал процесс отзыва лицензий, а весной текущего года президент Владимир Зеленский ввел санкции против более 400 физических и юридических лиц, связанных с российским игорным бизнесом, включая пять украинских игорных компаний. Также в центре внимания оказались банки и финансовые учреждения, подозреваемые в участии в отмывании доходов от азартных игр от имени российских олигархов.
Член Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Елена Водолажко сообщила, что регулятор получил приглашение от Комиссии по контролю за азартными играми США для обсуждения реформирования украинской системы и устранения российского влияния.
Она подчеркнула важность опыта американских регуляторов, учитывая сложности, с которыми они столкнулись в прошлом, в том числе с мафией и влиянием других стран.
Закон о легализации азартных игр в Украине, принятый в 2020 году, позволил открывать казино и игровые автоматы в отелях, а также проводить азартные игры и букмекерство онлайн.
Однако по мнению издания, КРАИЛ был создан как регулятор с совещательным статусом, но вскоре стал объектом интереса российских игорных организаций и связанных с ними юридических консультантов.
Итальянская мафия играла важную роль в развитии казино и отелей в Лас-Вегасе. Однако кардинальный поворот в событиях случился в 1970-х годах, когда ФБР и другие регулирующие органы начали расследование о связях организованной преступности с этим бизнесом. Впоследствии был принят Закон о корпоративных азартных играх в Неваде, который облегчил корпорациям управление казино.
Член КРАИЛ Водолажко также отметила, что важной задачей является сокращение возможностей отмывания денег путем пересмотра систем сбора и анализа финансовой информации. Она заключила, что сокращение российского влияния важно для Украины и каждого ее гражданина и госслужащего, так как влияние россии способствует их ослаблению и делает их уязвимыми.
Издание отмечает, что украинские чиновники, стремящиеся изгнать россиян из украинской игорной индустрии, планируют взять на вооружение опыт властей США из 1980-х годов, когда те изгоняли итальянскую мафию из казино Лас-Вегаса.
В сентябре 2022 года регулятор азартных игр в Украине (КРАИЛ) начал процесс отзыва лицензий, а весной текущего года президент Владимир Зеленский ввел санкции против более 400 физических и юридических лиц, связанных с российским игорным бизнесом, включая пять украинских игорных компаний. Также в центре внимания оказались банки и финансовые учреждения, подозреваемые в участии в отмывании доходов от азартных игр от имени российских олигархов.
Член Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Елена Водолажко сообщила, что регулятор получил приглашение от Комиссии по контролю за азартными играми США для обсуждения реформирования украинской системы и устранения российского влияния.
Она подчеркнула важность опыта американских регуляторов, учитывая сложности, с которыми они столкнулись в прошлом, в том числе с мафией и влиянием других стран.
Закон о легализации азартных игр в Украине, принятый в 2020 году, позволил открывать казино и игровые автоматы в отелях, а также проводить азартные игры и букмекерство онлайн.
Однако по мнению издания, КРАИЛ был создан как регулятор с совещательным статусом, но вскоре стал объектом интереса российских игорных организаций и связанных с ними юридических консультантов.
Итальянская мафия играла важную роль в развитии казино и отелей в Лас-Вегасе. Однако кардинальный поворот в событиях случился в 1970-х годах, когда ФБР и другие регулирующие органы начали расследование о связях организованной преступности с этим бизнесом. Впоследствии был принят Закон о корпоративных азартных играх в Неваде, который облегчил корпорациям управление казино.
Член КРАИЛ Водолажко также отметила, что важной задачей является сокращение возможностей отмывания денег путем пересмотра систем сбора и анализа финансовой информации. Она заключила, что сокращение российского влияния важно для Украины и каждого ее гражданина и госслужащего, так как влияние россии способствует их ослаблению и делает их уязвимыми.
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