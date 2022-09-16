Украина планирует ввести уголовную ответственность за принудительную паспортизацию

18:15 16 сентября Киев, Украина

Кабинет Министров Украины поддержал введение уголовной ответственности за принудительную российскую паспортизацию.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства реинтеграции.

“Сегодня правительство на своем заседании поддержало внесение на рассмотрение Верховной Рады Украины проекта закона «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно противодействия российской паспортизации», - говорится в сообщении.



Как отмечается, с 2014 года российская федерация осуществляет незаконную паспортизацию населения Украины. В условиях вооруженной агрессии подобные действия являются нарушением Международного гуманитарного права.



В частности, статья 45 положения о законах и обычаях войны на суше, которое является приложением к IV Гаагской конвенции от 18 октября 1907 года, запрещает принуждать жителей оккупированной территории присягать на верность государству-противнику.



Вместе с тем Международное гуманитарное право не содержит эффективных инструментов наказания за его нарушение, поэтому россияне не обременяют себя его соблюдением, указывают в ведомстве.



Существующая статья 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны) также не является для этого действенным инструментом наказания за насильственную паспортизацию.



В министерстве информируют, что проект закона о противодействии российской паспортизации, который поддержало правительство, предлагает дополнить Уголовный кодекс Украины новыми статьями: 111-3, 438-1, которыми предусмотрена уголовная ответственность за: приобретение в условиях военного положения украинским публичным служащим гражданства государства-агрессора при отсутствии признаков государственной измены; пропаганду, публичные призывы, распространение материалов с призывами о необходимости приобретения гражданами Украины гражданства государства-агрессора; совершение действий по принуждению граждан Украины к приобретению гражданства государства-агрессора, а также создание условий, при которых объем прав граждан Украины будет меньше, если у них нет паспортных документов государства-агрессора.



Кроме того, предлагается внести сопутствующие изменения в Уголовный процессуальный кодекс и Закон Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины».