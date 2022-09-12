Украина планирует ввести санкции против 38 российских компаний в сфере азартных игр

17:45 12 сентября Киев, Украина

Кабмин предлагает Совету национальной безопасности и обороны Украины ввести санкции против 38 российских компаний, связанных с азартными играми и лотереями.

Соответствующее распоряжение опубликовано на Правительственном портале.



Кабмин выступает за санкции против АО СпортБет, ООО Пятигорский ипподром, ООО Ф.О.Н., ООО Фортуна, ООО ПМБК, ООО Управляющая компания Национального коневодческого союза, ООО Букмекерская контора ПАРИ, ООО Атлантик-М, ООО Бетринг, ООО РУС-Телетот, ООО Букмекерская контора Марафон, ООО Фирма СТОМ, ООО Санторин, ООО Букмекер Паб, ООО Инвест Гарант, ООО Панорама, ООО Леон, ООО БЕТ.РУ, ООО Мелофон, ООО БК Олимп, ООО Фонкор, ООО Голден Бет, ООО Спортрадар, ООО Стар Бет, ООО Инвестиционная компания Центр, АО Росипподромы, ООО Спортлото, АО Государственные спортивные лотереи, ООО Спортивные лотереи, ООО Алтай Пелас, ООО Невеленд, ООО Юни Гейминг Компани, ООО Домейн, ООО Джи1Интертейнмент, ООО Даймонд Форчун, ООО Перс, НАТ Шамбала и ООО НКО Мобильная карта.