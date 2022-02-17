Украина планирует ввести санкции против 11 российских актеров

Сегодня Кабмин планирует утвердить проект распоряжения о применении санкций в отношении 11 представителей сферы культуры РФ.
Об этом говорится в повестке дня заседания, обнародованной на правительственном портале.
Инициировал рассмотрение этого вопроса вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Проект документа предлагает в трехдневный срок внести предложения на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны по применению сроком на три года санкций к следующим актерам:
Инициировал рассмотрение этого вопроса вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Проект документа предлагает в трехдневный срок внести предложения на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны по применению сроком на три года санкций к следующим актерам:
- Владимиру Вдовиченкову,
- Жанне Эппле,
- Ольге Кабо,
- Дмитрию Орлову,
- Александру Петрову,
- Евгению Пронину,
- Анастасии Сланевской,
- Евгению Стычкину,
- Ярославу Сумишевскому,
- Павлу Трубинеру,
- Алексею Чадову.
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