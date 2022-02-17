Украина планирует ввести санкции против 11 российских актеров

11:35 26 Май Киев, Украина

Сегодня Кабмин планирует утвердить проект распоряжения о применении санкций в отношении 11 представителей сферы культуры РФ.
 
Об этом говорится в повестке дня заседания, обнародованной на правительственном портале.

Инициировал рассмотрение этого вопроса вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Проект документа предлагает в трехдневный срок внести предложения на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны по применению сроком на три года санкций к следующим актерам:
  • Владимиру Вдовиченкову,
  • Жанне Эппле,
  • Ольге Кабо,
  • Дмитрию Орлову,
  • Александру Петрову,
  • Евгению Пронину,
  • Анастасии Сланевской,
  • Евгению Стычкину,
  • Ярославу Сумишевскому,
  • Павлу Трубинеру,
  • Алексею Чадову.