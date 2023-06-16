16:12 06 июня Киев, Украина

После деоккупации Украина планирует возведение новой электростанции на месте разрушенной Каховской ГЭС, уничтоженной российскими войсками.

Об этом заявил генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота.

"Станция восстановлению не подлежит, она полностью разрушена. Происходит размыв гидросооружений, и мы понимаем, что нам придется очень быстро строить новую станцию. Мы построим на том же месте более красивую и мощную станцию", – заверил он.

Сирота рассказал, что уже сегодня специалисты компании с проектным институтом и строителями начали обсуждение того, как необходимо будет после деоккупации быстро перегородить дамбу и предоставить ресурс из верхних водохранилищ для обеспечения им трех-четырех областей, страдающих от нехватки воды.



Укргидроэнерго уже подало в министерство энергетики новый баланс для снижения использования воды на своих объектах.

"Мы будем экономить воду, чтобы, когда необходимо наполнить Каховское водохранилище , мы быстро его наполнили для обеспечения водой (пострадавших) областей", - сказал руководитель Укргидроэнерго.

Также Сирота рассказал, что на состоявшихся сегодня заседании СНБО и штабе под руководством премьер-министра была поставлена задача пробурить дополнительные скважины в Херсонской и Николаевской областях для получения пресной воды. Также будет осуществлен переброс воды из днепровского каскада в Кривой Рог.