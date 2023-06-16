После деоккупации Украина планирует возведение новой электростанции на месте разрушенной Каховской ГЭС, уничтоженной российскими войсками.
Об этом заявил генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота.
Сирота рассказал, что уже сегодня специалисты компании с проектным институтом и строителями начали обсуждение того, как необходимо будет после деоккупации быстро перегородить дамбу и предоставить ресурс из верхних водохранилищ для обеспечения им трех-четырех областей, страдающих от нехватки воды.
Укргидроэнерго уже подало в министерство энергетики новый баланс для снижения использования воды на своих объектах.
Укргидроэнерго уже подало в министерство энергетики новый баланс для снижения использования воды на своих объектах.
Также Сирота рассказал, что на состоявшихся сегодня заседании СНБО и штабе под руководством премьер-министра была поставлена задача пробурить дополнительные скважины в Херсонской и Николаевской областях для получения пресной воды. Также будет осуществлен переброс воды из днепровского каскада в Кривой Рог.
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