В Украине планируют сократить количество госслужащих и судей в 2024 году

16:38 19 октября Киев, Украина

Министерство финансов Украины объявило о планах на 2024 год по масштабному сокращению числа государственных служащих и судей.



Людмила Рожкова, директор Департамента расходов бюджета органов власти Министерства финансов, объявила об этом на заседании Рабочей группы по обеспечению адекватного финансирования судебной власти в Украине.

"Это решение, принятое правительством. Поручение состоит в проведении реорганизации в органах исполнительной власти, и судебной системе также придется пересмотреть свои штаты. Если вакантные должности в судах не заполнялись в течение нескольких лет, это означает, что они не нужны", - подчеркнула Людмила Рожкова.

Представитель Министерства финансов также подчеркнула, что проект государственного бюджета на 2024 год учитывает финансовое обеспечение только фактической численности работников государственных учреждений.

"Мы будем финансировать только работающих сотрудников судебных аппаратов. Бюджет будет ориентирован на фактическое число сотрудников", - добавила она.

Планируется также, что лишь 10% текущих вакансий будут заполнены в течение 2024 года.



Конкретные детали и данные о вакансиях в государственной службе и в судебных органах пока не были представлены представительницей Министерства финансов.