В Украине планируют сократить количество госслужащих и судей в 2024 году

Министерство финансов Украины объявило о планах на 2024 год по масштабному сокращению числа государственных служащих и судей.
Людмила Рожкова, директор Департамента расходов бюджета органов власти Министерства финансов, объявила об этом на заседании Рабочей группы по обеспечению адекватного финансирования судебной власти в Украине.
Людмила Рожкова, директор Департамента расходов бюджета органов власти Министерства финансов, объявила об этом на заседании Рабочей группы по обеспечению адекватного финансирования судебной власти в Украине.
Представитель Министерства финансов также подчеркнула, что проект государственного бюджета на 2024 год учитывает финансовое обеспечение только фактической численности работников государственных учреждений.
Планируется также, что лишь 10% текущих вакансий будут заполнены в течение 2024 года.
Конкретные детали и данные о вакансиях в государственной службе и в судебных органах пока не были представлены представительницей Министерства финансов.
Конкретные детали и данные о вакансиях в государственной службе и в судебных органах пока не были представлены представительницей Министерства финансов.
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