08:02 14 Октябрь Киев, Украина

В своем Twitter Дмитрий Кулеба подтвердил, что Украину в четвертый раз переизбрали в Совет ООН по правам человека на 2021−2023 год.



"Украина переизбрана в Совет по правам человека ООН на 2021-2023 год. Как страна, которая поддерживала создание Совета для обеспечения универсального соблюдения прав человека, Украина будет в дальнейшем отстаивать предотвращения нарушений этих прав для устойчивого международного мира и безопасности", - резюмировал глава МИД.



"Украина готова к борьбе. Не позволим злоупотреблять местом в Раде, чтобы покрывать нарушения прав человека", - подчеркнул глава МИД.



Также заместительница министра иностранных дел Эмине Джапаров подчеркнула:





"Будем работать над тем, чтобы Совет действительно защищала тех, кто нуждается в помощи, а не был убежищем для безнаказанности, позволяя отдельным членам, таким как Российская Федерация, недобросовестно злоупотреблять избранием в РПЛ для прикрытия собственных преступлений против человечности, мира и международной безопасности".





Совет по правам человека Организации Объединенных Наций - международный правозащитный орган в системе ООН, который осуществляет общее исследования, готовит рекомендации и проекты международных документов в области прав человека, заслушивает доклады специально созданных им вспомогательных органов.