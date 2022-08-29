Украина перехватывает стратегическую инициативу в войне с рф

Украина перехватывает стратегическую инициативу в войне.
Рф вынуждена перераспределять силы и менять приоритеты в ответ на украинские контрнаступательные операции.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Отмечается, что российские силы все чаще перебрасывают личный состав и технику в Херсонскую область и западную часть Запорожской области за счет своих сил в направлениях Славянска и Северска, от захвата которых они, очевидно, отказались.
Кроме того, рф передислоцирует военную технику, в частности, артиллерию и авиацию, в Крым из других регионов Украины. Российские силы ранее отвели или приостановили наступательные операции на Харьков и в южном направлении, чтобы сделать приоритетным захват Луганской области, но они сделали это по собственной инициативе из-за смены приоритетов своих командиров.
Как считают военные аналитики, российские силы в этом случае похоже, реагируют на угрозу украинского контрнаступления в Херсонской области, а не сознательно выбирают цели, на которых сосредоточить свои усилия. Даже после того, как украинские войска отразили попытку рф захватить Киев в начале войны, россияне смогли свободно сосредоточить свои операции на востоке.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Отмечается, что российские силы все чаще перебрасывают личный состав и технику в Херсонскую область и западную часть Запорожской области за счет своих сил в направлениях Славянска и Северска, от захвата которых они, очевидно, отказались.
Кроме того, рф передислоцирует военную технику, в частности, артиллерию и авиацию, в Крым из других регионов Украины. Российские силы ранее отвели или приостановили наступательные операции на Харьков и в южном направлении, чтобы сделать приоритетным захват Луганской области, но они сделали это по собственной инициативе из-за смены приоритетов своих командиров.
Как считают военные аналитики, российские силы в этом случае похоже, реагируют на угрозу украинского контрнаступления в Херсонской области, а не сознательно выбирают цели, на которых сосредоточить свои усилия. Даже после того, как украинские войска отразили попытку рф захватить Киев в начале войны, россияне смогли свободно сосредоточить свои операции на востоке.
Ранее аналитики Института изучения войны заявили, что украинские контрнаступления не ограничиваются Херсонской областью и, вероятно, будут проходить по всей южной оси.
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