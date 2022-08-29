Украина перехватывает стратегическую инициативу в войне с рф

12:45 05 августа Киев, Украина

Украина перехватывает стратегическую инициативу в войне.





Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).



Отмечается, что российские силы все чаще перебрасывают личный состав и технику в Херсонскую область и западную часть Запорожской области за счет своих сил в направлениях Славянска и Северска, от захвата которых они, очевидно, отказались.



Кроме того, рф передислоцирует военную технику, в частности, артиллерию и авиацию, в Крым из других регионов Украины. Российские силы ранее отвели или приостановили наступательные операции на Харьков и в южном направлении, чтобы сделать приоритетным захват Луганской области, но они сделали это по собственной инициативе из-за смены приоритетов своих командиров.



Как считают военные аналитики, российские силы в этом случае похоже, реагируют на угрозу украинского контрнаступления в Херсонской области, а не сознательно выбирают цели, на которых сосредоточить свои усилия. Даже после того, как украинские войска отразили попытку рф захватить Киев в начале войны, россияне смогли свободно сосредоточить свои операции на востоке. Рф вынуждена перераспределять силы и менять приоритеты в ответ на украинские контрнаступательные операции.Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).Отмечается, что российские силы все чаще перебрасывают личный состав и технику в Херсонскую область и западную часть Запорожской области за счет своих сил в направлениях Славянска и Северска, от захвата которых они, очевидно, отказались.Кроме того, рф передислоцирует военную технику, в частности, артиллерию и авиацию, в Крым из других регионов Украины. Российские силы ранее отвели или приостановили наступательные операции на Харьков и в южном направлении, чтобы сделать приоритетным захват Луганской области, но они сделали это по собственной инициативе из-за смены приоритетов своих командиров.Как считают военные аналитики, российские силы в этом случае похоже, реагируют на угрозу украинского контрнаступления в Херсонской области, а не сознательно выбирают цели, на которых сосредоточить свои усилия. Даже после того, как украинские войска отразили попытку рф захватить Киев в начале войны, россияне смогли свободно сосредоточить свои операции на востоке.

"Подготовка Украины к контрнаступлению на Херсон и начальные операции в рамках этого контрнаступления в сочетании с резким ослаблением российских сил в целом, похоже, впервые позволяют Украине начать активно формировать ход войны", - заявили в ISW.

Ранее аналитики Института изучения войны заявили, что украинские контрнаступления не ограничиваются Херсонской областью и, вероятно, будут проходить по всей южной оси.