Украина ожидает продолжения дипломатических усилий по урегулированию конфликта с Россией

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не планирует никаких наступательных действий, и что он ожидает продолжения дипломатических усилий по урегулированию кризиса на российско-украинской границе.
Официальные лица Украины, России, Франции и Германии провели переговоры в среду в Париже и договорились о повторном раунде переговоров в Берлине.
Россия заявила в четверг, что Соединенные Штаты не ответили на свое основное требование безопасности в письме, которое они отправили в качестве еще одной попытки предотвратить вооруженный конфликт.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что есть место для продолжения диалога и что российской стороне потребуется время, чтобы полностью изучить ответ США.
Требования безопасности Москвы включают паузу в расширении НАТО на восток, особенно в Украине и в Грузии, а также отвод войск НАТО в Восточной Европе.
Соединенные Штаты отклонили эти требования как несостоятельные, потребовав от России отвести свои войска от границы с Украиной и вместо этого предложив диалог с Москвой по таким вопросам, как военные учения и прозрачность, а также размещение ракет.
Посол США в России Джон Салливан лично передал документ в среду в МИД России. Отдельно НАТО передало России
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что есть место для продолжения диалога и что российской стороне потребуется время, чтобы полностью изучить ответ США.
Требования безопасности Москвы включают паузу в расширении НАТО на восток, особенно в Украине и в Грузии, а также отвод войск НАТО в Восточной Европе.
Соединенные Штаты отклонили эти требования как несостоятельные, потребовав от России отвести свои войска от границы с Украиной и вместо этого предложив диалог с Москвой по таким вопросам, как военные учения и прозрачность, а также размещение ракет.
Посол США в России Джон Салливан лично передал документ в среду в МИД России. Отдельно НАТО передало России
собственные ответы по европейской безопасности, объем которых, по словам официальных лиц, составляет несколько страниц.
Официальные лица представили эти ответы как способ развеять опасения Кремля, а также дать всем сторонам возможность продолжить дипломатию.
Блинкен сказал, что рассчитывает поговорить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в ближайшие дни после того, как российская сторона обсудит ответ США.
Официальные лица США не стали вдаваться в подробности, хотя и выразили надежду, что Вашингтон и Москва все же смогут найти консенсус и даже добиться прогресса по таким вопросам, как контроль над вооружениями, связанными с ракетами в Европе.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил журналистам в среду, что растет чувство безотлагательности, призвав Москву «вывести свои силы из Украины, Грузии и Молдовы, где они размещены без согласия этих стран».
В среду Киев не возражал против реакции США на Россию, признавая угрозу со стороны многочисленных российских войск, сосредоточенных вдоль границ его страны, а также на украинских территориях, оккупированных российскими войсками.
Тем не менее Кулеба настаивал на том, что в панике не было необходимости.
Хотя Соединенные Штаты не исключают неминуемой военной операции России против Украины, высокопоставленный представитель Госдепартамента отметил, что президент России Владимир Путин, возможно, не захочет расстраивать Китай, когда в стране проходит церемония открытия зимних Олимпийских игр.
Некоторые аналитики согласились с оценкой, отметив, что военная логистика России «еще не полностью задействована для начала массированных военных операций».
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