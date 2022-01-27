Украина ожидает продолжения дипломатических усилий по урегулированию конфликта с Россией

15:55 27 Январь Киев, Украина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не планирует никаких наступательных действий, и что он ожидает продолжения дипломатических усилий по урегулированию кризиса на российско-украинской границе.

«Мы привержены дипломатическому треку и готовы взаимодействовать с Россией на разных уровнях, чтобы найти дипломатическое решение конфликта, — сказал Кулеба — однако, если Россия решит воевать, мы дадим отпор. Это наша страна, и мы будем защищать ее».

Официальные лица Украины, России, Франции и Германии провели переговоры в среду в Париже и договорились о повторном раунде переговоров в Берлине.

«Ничего не изменилось, это плохие новости. Хорошая новость заключается в том, что советники договорились встретиться в Берлине через две недели, а это означает, что Россия в течение следующих двух недель, вероятно, останется на дипломатическом пути», - сказал Кулеба





Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что есть место для продолжения диалога и что российской стороне потребуется время, чтобы полностью изучить ответ США.



Требования безопасности Москвы включают паузу в расширении НАТО на восток, особенно в Украине и в Грузии, а также отвод войск НАТО в Восточной Европе.



Соединенные Штаты отклонили эти требования как несостоятельные, потребовав от России отвести свои войска от границы с Украиной и вместо этого предложив диалог с Москвой по таким вопросам, как военные учения и прозрачность, а также размещение ракет.



Посол США в России Джон Салливан лично передал документ в среду в Россия заявила в четверг, что Соединенные Штаты не ответили на свое основное требование безопасности в письме, которое они отправили в качестве еще одной попытки предотвратить вооруженный конфликт.Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что есть место для продолжения диалога и что российской стороне потребуется время, чтобы полностью изучить ответ США.Требования безопасности Москвы включают паузу в расширении НАТО на восток, особенно в Украине и в Грузии, а также отвод войск НАТО в Восточной Европе.Соединенные Штаты отклонили эти требования как несостоятельные, потребовав от России отвести свои войска от границы с Украиной и вместо этого предложив диалог с Москвой по таким вопросам, как военные учения и прозрачность, а также размещение ракет.Посол США в России Джон Салливан лично передал документ в среду в МИД России. Отдельно НАТО передало России

собственные ответы по европейской безопасности, объем которых, по словам официальных лиц, составляет несколько страниц.

Официальные лица представили эти ответы как способ развеять опасения Кремля, а также дать всем сторонам возможность продолжить дипломатию.

«Представленный нами документ включает обеспокоенность США и наших союзников и партнеров действиями России, подрывающими безопасность, — принципиальную и прагматичную оценку обеспокоенности, которую выразила Россия, и наши собственные предложения по областям, в которых мы могли бы найти точки соприкосновения», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы рассмотрели возможность принятия взаимных мер прозрачности в отношении размещения сил в Украине, а также мер по повышению доверия в отношении военных учений и маневров в Европе. Мы действуем с одинаковым вниманием и силой, чтобы укрепить обороноспособность Украины и подготовить быстрый совместный ответ на дальнейшую российскую агрессию», — сказал Блинкен

Блинкен сказал, что рассчитывает поговорить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в ближайшие дни после того, как российская сторона обсудит ответ США.

«Как я неоднократно говорил, независимо от того, выберут ли они путь дипломатии и диалога, решатся ли они возобновить агрессию против Украины, мы готовы в любом случае», — сказал Блинкен.

Официальные лица США не стали вдаваться в подробности, хотя и выразили надежду, что Вашингтон и Москва все же смогут найти консенсус и даже добиться прогресса по таким вопросам, как контроль над вооружениями, связанными с ракетами в Европе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил журналистам в среду, что растет чувство безотлагательности, призвав Москву «вывести свои силы из Украины, Грузии и Молдовы, где они размещены без согласия этих стран».

«Мы столкнулись с критическим моментом», — сказал он, предупредив, что в настоящее время Россия разместила более 100 000 военнослужащих вдоль своей границы с Украиной, и уже идет дополнительное развертывание.

«Мы также видим больше войск не только в Украине и вокруг нее, но и сейчас в Беларуси, где Россия находится в процессе развертывания тысяч боевых единиц, сотен самолетов, систем ПВО С-400 и множества других очень передовых возможностей. Мы прислушались к опасениям России. Мы также прислушались к российскому призыву дать письменный ответ. Речь идет о том, есть ли желание действовать добросовестно и попытаться сесть и найти точки соприкосновения», — добавил Столтенберг.

В среду Киев не возражал против реакции США на Россию, признавая угрозу со стороны многочисленных российских войск, сосредоточенных вдоль границ его страны, а также на украинских территориях, оккупированных российскими войсками.



Тем не менее Кулеба настаивал на том, что в панике не было необходимости.

«На данный момент, как мы говорим, этого количества недостаточно для полномасштабного наступления на Украину вдоль всей украинской границы», — сказал он.

Хотя Соединенные Штаты не исключают неминуемой военной операции России против Украины, высокопоставленный представитель Госдепартамента отметил, что президент России Владимир Путин, возможно, не захочет расстраивать Китай, когда в стране проходит церемония открытия зимних Олимпийских игр.

«Мы, безусловно, видим все признаки того, что [Путин] собирается применить военную силу, возможно, сейчас и в середине февраля», — заявила заместитель госсекретаря Венди Шерман.

«Мы все знаем, что Пекинская Олимпиада начинается 4 февраля — церемония открытия — и ожидается, что Путин будет та. Я думаю, что, вероятно, президент Си Цзиньпин не был бы в восторге, если бы Путин выбрал именно этот момент для вторжения в Украину. Так что это может повлиять на его выбор времени и его мышление», — добавил Шерман.

Некоторые аналитики согласились с оценкой, отметив, что военная логистика России «еще не полностью задействована для начала массированных военных операций».