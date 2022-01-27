Украина ожидает продолжения дипломатических усилий по урегулированию конфликта с Россией

15:55 27 Январь Киев, Украина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не планирует никаких наступательных действий, и что он ожидает продолжения дипломатических усилий по урегулированию кризиса на российско-украинской границе.
«Мы привержены дипломатическому треку и готовы взаимодействовать с Россией на разных уровнях, чтобы найти дипломатическое решение конфликта, — сказал Кулеба — однако, если Россия решит воевать, мы дадим отпор. Это наша страна, и мы будем защищать ее».
Официальные лица Украины, России, Франции и Германии провели переговоры в среду в Париже и договорились о повторном раунде переговоров в Берлине.
«Ничего не изменилось, это плохие новости. Хорошая новость заключается в том, что советники договорились встретиться в Берлине через две недели, а это означает, что Россия в течение следующих двух недель, вероятно, останется на дипломатическом пути», - сказал Кулеба
Россия заявила в четверг, что Соединенные Штаты не ответили на свое основное требование безопасности в письме, которое они отправили в качестве еще одной попытки предотвратить вооруженный конфликт.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что есть место для продолжения диалога и что российской стороне потребуется время, чтобы полностью изучить ответ США.

Требования безопасности Москвы включают паузу в расширении НАТО на восток, особенно в Украине и в Грузии, а также отвод войск НАТО в Восточной Европе.

Соединенные Штаты отклонили эти требования как несостоятельные, потребовав от России отвести свои войска от границы с Украиной и вместо этого предложив диалог с Москвой по таким вопросам, как военные учения и прозрачность, а также размещение ракет.

Посол США в России Джон Салливан лично передал документ в среду в МИД России. Отдельно НАТО передало России
собственные ответы по европейской безопасности, объем которых, по словам официальных лиц, составляет несколько страниц.
госсекретарь США Энтони Блинкен
Официальные лица представили эти ответы как способ развеять опасения Кремля, а также дать всем сторонам возможность продолжить дипломатию.
«Представленный нами документ включает обеспокоенность США и наших союзников и партнеров действиями России, подрывающими безопасность, — принципиальную и прагматичную оценку обеспокоенности, которую выразила Россия, и наши собственные предложения по областям, в которых мы могли бы найти точки соприкосновения», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Мы рассмотрели возможность принятия взаимных мер прозрачности в отношении размещения сил в Украине, а также мер по повышению доверия в отношении военных учений и маневров в Европе. Мы действуем с одинаковым вниманием и силой, чтобы укрепить обороноспособность Украины и подготовить быстрый совместный ответ на дальнейшую российскую агрессию», — сказал Блинкен
Блинкен сказал, что рассчитывает поговорить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в ближайшие дни после того, как российская сторона обсудит ответ США.
«Как я неоднократно говорил, независимо от того, выберут ли они путь дипломатии и диалога, решатся ли они возобновить агрессию против Украины, мы готовы в любом случае», — сказал Блинкен.
Официальные лица США не стали вдаваться в подробности, хотя и выразили надежду, что Вашингтон и Москва все же смогут найти консенсус и даже добиться прогресса по таким вопросам, как контроль над вооружениями, связанными с ракетами в Европе.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил журналистам в среду, что растет чувство безотлагательности, призвав Москву «вывести свои силы из Украины, Грузии и Молдовы, где они размещены без согласия этих стран».
«Мы столкнулись с критическим моментом», — сказал он, предупредив, что в настоящее время Россия разместила более 100 000 военнослужащих вдоль своей границы с Украиной, и уже идет дополнительное развертывание.
«Мы также видим больше войск не только в Украине и вокруг нее, но и сейчас в Беларуси, где Россия находится в процессе развертывания тысяч боевых единиц, сотен самолетов, систем ПВО С-400 и множества других очень передовых возможностей. Мы прислушались к опасениям России. Мы также прислушались к российскому призыву дать письменный ответ. Речь идет о том, есть ли желание действовать добросовестно и попытаться сесть и найти точки соприкосновения», — добавил Столтенберг.
В среду Киев не возражал против реакции США на Россию, признавая угрозу со стороны многочисленных российских войск, сосредоточенных вдоль границ его страны, а также на украинских территориях, оккупированных российскими войсками. 

Тем не менее Кулеба настаивал на том, что в панике не было необходимости.
«На данный момент, как мы говорим, этого количества недостаточно для полномасштабного наступления на Украину вдоль всей украинской границы», — сказал он.
Хотя Соединенные Штаты не исключают неминуемой военной операции России против Украины, высокопоставленный представитель Госдепартамента отметил, что президент России Владимир Путин, возможно, не захочет расстраивать Китай, когда в стране проходит церемония открытия зимних Олимпийских игр.
«Мы, безусловно, видим все признаки того, что [Путин] собирается применить военную силу, возможно, сейчас и в середине февраля», — заявила заместитель госсекретаря Венди Шерман.
«Мы все знаем, что Пекинская Олимпиада начинается 4 февраля — церемония открытия — и ожидается, что Путин будет та. Я думаю, что, вероятно, президент Си Цзиньпин не был бы в восторге, если бы Путин выбрал именно этот момент для вторжения в Украину. Так что это может повлиять на его выбор времени и его мышление», — добавил Шерман.
Некоторые аналитики согласились с оценкой, отметив, что военная логистика России «еще не полностью задействована для начала массированных военных операций».
«Зимние Олимпийские игры в Китае, которые пройдут с 4 по 20 февраля, могут дать некоторую передышку. Для сохранения отношений с Пекином Москва может избежать повторения своих действий в августе 2008 года, когда Россия предприняла военные действия против Грузии буквально во время церемонии открытия летних Олимпийских игр в Пекине», — сказал Матье Булег, научный сотрудник программы России и Евразии лондонского Chatham House.
 