Украина ожидает от Германии и США поставки современных танков

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль перед поездкой в Германию призвал власти страны разрешить поставки Украине танков, пишет DW.
Напомним, завтра украинская делегация во главе с Шмыгалем посетит Берлин. В воскресенье Шмыгаль встретится с канцлером Олафом Шольцем. В субботу Шмыгаля ждут в Берлине. В воскресенье его примет канцлер Олаф Шольц в своей канцелярии. Премьер – самый высокопоставленный украинский политик, посетивший Берлин с начала российской захватнической войны.
Отмечается, что за последние месяцы Германия поставила в Украину ряд тяжелых вооружений: десять тяжелых артиллерийских установок типа Panzerhaubitze 2000, 15 зенитных установок, три реактивных системы залпового огня и три бронированных эвакуационных машин.
Ранее на этой неделе Украина обратилась к Швеции с просьбой о поставках гаубиц Archer и зенитно-ракетных комплексов RBS-70.
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