Украина ожидает от Германии и США поставки современных танков

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль перед поездкой в Германию призвал власти страны разрешить поставки Украине танков, пишет DW.

"Нам нужно изменение философии поставок вооружений. Под этим я имею в виду: современные боевые танки также должны быть поставлены", – сказал Шмыгаль. Он уточнил, что Украина ожидает от Германии поставки танков Леопард-2, а от США - Абрамс. "Это те современные танки, которые нужны Украине на поле боя", – сказал он.

Напомним, завтра украинская делегация во главе с Шмыгалем посетит Берлин. В воскресенье Шмыгаль встретится с канцлером Олафом Шольцем. В субботу Шмыгаля ждут в Берлине. В воскресенье его примет канцлер Олаф Шольц в своей канцелярии. Премьер – самый высокопоставленный украинский политик, посетивший Берлин с начала российской захватнической войны.

Отмечается, что за последние месяцы Германия поставила в Украину ряд тяжелых вооружений: десять тяжелых артиллерийских установок типа Panzerhaubitze 2000, 15 зенитных установок, три реактивных системы залпового огня и три бронированных эвакуационных машин.

"Германия добилась огромного прогресса в вопросе поддержки Украины оружием", – сказал Шмыгаль. По его словам, сначала поставляли только средства защиты или шлемы, а сегодня – самое современное оружие. "Но, конечно, мы хотим получить больше оружия и оборудования как можно скорее", – заявил он.

Ранее на этой неделе Украина обратилась к Швеции с просьбой о поставках гаубиц Archer и зенитно-ракетных комплексов RBS-70.