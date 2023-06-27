Украина отвоевала территорию, оккупированную рф с 2014 года — британская разведка

Украинские воздушно-десантные войска совершили небольшое продвижение к востоку от расположенного на старой линии разграничения села Красногоровка близ Донецка.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.
По данным британской разведки, недавние многочисленные одновременные украинские наступления по всему Донбассу, вероятно, перенапрягли действующие в этом районе силы "ДНР" и Чеченской Республики.
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