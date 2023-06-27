Украина отвоевала территорию, оккупированную рф с 2014 года — британская разведка

10:20 27 июня Киев, Украина

Украинские воздушно-десантные войска совершили небольшое продвижение к востоку от расположенного на старой линии разграничения села Красногоровка близ Донецка.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

"Это один из первых случаев после российского вторжения в феврале 2022 года, когда украинские войска с высокой вероятностью отвоевали территорию, оккупированную россией с 2014 года", - отметили британские разведчики.