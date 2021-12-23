Украина отправит в Ливан гумпомощь

Глава государства принял решение оказать помощь Бейруту, который пострадал в результате взрыва, Зеленский уже подписал соответствующий указ.
Документ № 319/2020 "О предоставлении гуманитарной помощи Ливанской Республике" предусматривает, что Украина направит Ливану груз, который поможет в преодолении последствий чрезвычайной ситуации из-за взрыва в порту города Бейрут.
Кабмин обязуется безотлагательно обеспечить предоставление такой гуманитарной помощи.
Напомним, серия мощных взрывов прогремела 4 августа в портовой зоне столицы Ливана. В результате ЧП погибли более 170 человек, еще шесть тысяч получили различные травмы.
Кабмин обязуется безотлагательно обеспечить предоставление такой гуманитарной помощи.
Напомним, серия мощных взрывов прогремела 4 августа в портовой зоне столицы Ливана. В результате ЧП погибли более 170 человек, еще шесть тысяч получили различные травмы.
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