Украина отправит в Ливан гумпомощь

18:30 14 Август Киев, Украина

Глава государства принял решение оказать помощь Бейруту, который пострадал в результате взрыва, Зеленский уже подписал соответствующий указ.
 
Документ № 319/2020 "О предоставлении гуманитарной помощи Ливанской Республике" предусматривает, что Украина направит Ливану груз, который поможет в преодолении последствий чрезвычайной ситуации из-за взрыва в порту города Бейрут.

Кабмин обязуется безотлагательно обеспечить предоставление такой гуманитарной помощи.

Напомним, серия мощных взрывов прогремела 4 августа в портовой зоне столицы Ливана. В результате ЧП погибли более 170 человек, еще шесть тысяч получили различные травмы.