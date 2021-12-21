Украина отозвала своего посла из Республики Беларусь

17:46 17 Август Киев, Украина

Действия Минска подорвали дружеские отношения между странами, Украина приняла решение отозвать своего посла из РБ с целью оценки ситуации и рассмотрения перспектив дальнейшего сотрудничества с Беларусью.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 17 августа.

"В минувшую пятницу официальный Минск передал задержанных "вагнеровцев" в Россию, несмотря на наличие всех правовых и моральных оснований передать их Украине. Этот шаг подорвал доверие между нашими странами и нанес тяжелый удар нашим двусторонним отношениям", - заявил глава украинского МИД.

Кулеба также отметил, что президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно и совершенно безосновательно обвинял Украину в недружественных шагах против Беларуси. Кроме того, возможное привлечение России к урегулированию ситуации в Беларуси несет угрозы как для личной безопасности граждан страны, так и региональной безопасности в целом.

"Совокупность фактов и действий, а также развитие событий в Беларуси, общество которой выразило вотум недоверия официальным результатам выборов президента Беларуси, кардинально меняет ситуацию в белорусско-украинских отношениях. Учитывая это, я принял решение вызвать посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев для оценки перспектив белорусско-украинских отношений в новой реальности, сложившейся с учетом всего комплекса факторов. Мы впервые в истории прибегаем к такому шагу в отношениях с Беларусью, и делаем это исключительно из-за недопустимых действий Минска", - подчеркнул министр.

Кулеба добавил, что Украина будет жестко защищать свои национальные интересы. При этом, по его словам, вызов посла на консультации никоим образом не повлияет на способность обеспечивать права и законные интересы граждан Украины на территории Беларуси.

"Пользуясь случаем, хочу напомнить, что в связи с обострением ситуации безопасности в Беларуси, МИД Украины уже рекомендовало воздержаться от поездок в эту страну. Тем, кто уже находится в Беларуси, МИД советует избегать массовых мероприятий и мест скопления граждан", - подчеркнул чиновник.

Справка: вызов посла на консультации в столицу - одна из форм дипломатического реагирования, которая применяется для демонстрации недовольства политикой или недружественными действиями иностранного государства, в котором этот посол аккредитован.