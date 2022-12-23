Украина откроет посольства в десяти странах Африки

"В следующем году мы будем увеличивать нашу деятельность. Особое внимание тем регионам и тем континентам, где наши интересы, пока что, представлены меньше чем нам необходимо для блага Украины и нашей защиты от агрессии россии. В частности, Африка. Мы уже перезагружаем отношения с десятками стран Африки. В следующем году мы должны это усилить. Уже определены 10 государств, где будут открыты новые посольства Украины в Африке. Также мы разработали концепцию Торгового дома "Украина-Африка",- отметил он.