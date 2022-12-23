Украина откроет посольства в десяти странах Африки
19:14 23 декабря Киев, Украина
В следующем 2023 году Украина откроет посольства в десяти африканских
странах.
Исходя из обращения Зеленского к послам Украины "Война и новые горизонты в мире" в пятницу.
"В следующем году мы будем увеличивать нашу деятельность. Особое внимание тем регионам и тем континентам, где наши интересы, пока что, представлены меньше чем нам необходимо для блага Украины и нашей защиты от агрессии россии. В частности, Африка. Мы уже перезагружаем отношения с десятками стран Африки. В следующем году мы должны это усилить. Уже определены 10 государств, где будут открыты новые посольства Украины в Африке. Также мы разработали концепцию Торгового дома "Украина-Африка",- отметил он.
Зеленский добавил, что совокупно с уже имеющимися представительствами в 10 странах Африки, Украина должна достичь представления в 30 странах этого континента.
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