Украина откроет гуманитарный коридор для кораблей, застрявших в портах из-за войны

С началом военных действий россии в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный оказались практически заблокированными около 60 коммерческих судов других стран. Их судьбу не решило зерновое соглашение. Многие экипажи кораблей были эвакуированы, оставив украинских работников ухаживать за судами. Более, чем полтора года эти корабли находятся в ловушке, подвергаясь опасности обстрелов.
Накануне Украина объявила, что откроет временный гуманитарный коридор в Черном море. Новый маршрут был разработан для того, чтобы освободить заблокированые в портах грузовые суда.
В первую очередь коридор будет касаться контейнеровозов. Именно на эти суда не распространяется зерновое соглашение, поскольку они не перевозят зерно, уточняют в Военно-морских силах Украины, но констатируют, что столкнутся с новым испытанием, ведь россия фактически ввела морскую блокаду.
Отметим, что морские перевозчики и страховщики уже выразили обеспокоенность безопасностью гуманитарного коридора.
В Военно-морских силах Украины на это говорят, что пропускать будут "лишь суда, владельцы или капитаны которых официально подтвердят готовность к плаванию на таких условиях".
При этом в заявлении ВМС Украины говорится, что маршруты для коридора уже были предложены непосредственно Международной морской организации (IMO).
Гуманитарный коридор "в первую очередь будут использоваться для гражданских судов, которые находятся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный с начала полномасштабного вторжения россии 24 февраля 2022 года".
Пока россия не предоставила комментарии по поводу такой инициативы Украины, а в Организации Объединенных Наций очень сдержанно отреагировали на предложенный гуманитарный коридор.
В то же время источники по вопросам судоходства и страхования, знакомые с Украиной, рассказали Reuters, что они не были проинформированы о новом коридоре, и сомневаются в его жизнеспособности. Маловероятно, что сейчас большинство кораблей согласятся уплыть, добавляет агентство.
Немецкий зернотрейдер также добавил: "Люди хотят получить больше деталей об украинском временном транспортном канале, о котором было объявлено сегодня, поскольку он не может работать, если россия не даст конкретных обязательств не атаковать корабли".
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