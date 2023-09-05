Украина откроет гуманитарный коридор для кораблей, застрявших в портах из-за войны

10:15 12 августа Киев, Украина

С началом военных действий россии в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный оказались практически заблокированными около 60 коммерческих судов других стран. Их судьбу не решило зерновое соглашение. Многие экипажи кораблей были эвакуированы, оставив украинских работников ухаживать за судами. Более, чем полтора года эти корабли находятся в ловушке, подвергаясь опасности обстрелов.

Накануне Украина объявила, что откроет временный гуманитарный коридор в Черном море. Новый маршрут был разработан для того, чтобы освободить заблокированые в портах грузовые суда.

В первую очередь коридор будет касаться контейнеровозов. Именно на эти суда не распространяется зерновое соглашение, поскольку они не перевозят зерно, уточняют в Военно-морских силах Украины, но констатируют, что столкнутся с новым испытанием, ведь россия фактически ввела морскую блокаду.

Отметим, что морские перевозчики и страховщики уже выразили обеспокоенность безопасностью гуманитарного коридора.

В Военно-морских силах Украины на это говорят, что пропускать будут "лишь суда, владельцы или капитаны которых официально подтвердят готовность к плаванию на таких условиях".

При этом в заявлении ВМС Украины говорится, что маршруты для коридора уже были предложены непосредственно Международной морской организации (IMO).

Гуманитарный коридор "в первую очередь будут использоваться для гражданских судов, которые находятся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный с начала полномасштабного вторжения россии 24 февраля 2022 года".

"Судная, владельцы/капитаны которых официально подтвердят, что они готовы к плаванию в текущих условиях, будут допущены к проходу через маршруты", – говорится в заявлении ВМС, добавляя, что риски остаются из-за минирования и военной угрозы со стороны россии. "Коридор будет очень прозрачным. Мы разместим камеры на кораблях и будет трансляция, чтобы показать, что это сугубо гуманитарная миссия и не имеет военной цели", – сказал агентству Reuters спикер ВМС Украины Олег Чалик.

Пока россия не предоставила комментарии по поводу такой инициативы Украины, а в Организации Объединенных Наций очень сдержанно отреагировали на предложенный гуманитарный коридор.

В частности, заместитель спикера ООН Фархан Хак сказал: "Безопасная навигация для торгового судоходства была одним из преимуществ Черноморской инициативы, которую мы надеемся возобновить". "Обязательства международного гуманитарного права на суше и море должны быть соблюдены", - добавил он.

В то же время источники по вопросам судоходства и страхования, знакомые с Украиной, рассказали Reuters, что они не были проинформированы о новом коридоре, и сомневаются в его жизнеспособности. Маловероятно, что сейчас большинство кораблей согласятся уплыть, добавляет агентство.

"Возможность нескольких смертей моряков (в случае удара по кораблю – ред.) не рассматривалась, поэтому это еще один важный вопрос", – сказал источник в судоходной отрасли.

Немецкий зернотрейдер также добавил: "Люди хотят получить больше деталей об украинском временном транспортном канале, о котором было объявлено сегодня, поскольку он не может работать, если россия не даст конкретных обязательств не атаковать корабли".