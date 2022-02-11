Украина осуждает блокирование властями Беларуси независимого медиа-ресурса

18:24 19 Май Киев, Украина

Внешнеполитическое ведомство Украины осуждает блокирование независимого медиа-ресурса TUT.BY властями Беларуси и призывает прекратить атаку на свободу слова.

Об этом сообщил в Твиттере представитель МИДа Олег Николенко.

«Осуждаем блокирование властями Беларуси независимого белорусского медиа-ресурса TUT.BY и преследование его журналистов», - написал он.

Представитель МИДа добавил, что TUT.BY известный высокими стандартами журналистики и объективным освещением событий, и призвал белорусские власти прекратить атаки на свободу слова.



Как сообщалось, во вторник, 18 мая, сайт белорусского портала TUT.BY был заблокирован, а в офисе и дома у его сотрудников стражи порядка провели обыски. Журналистов обвиняют в уклонении от уплаты налогов.