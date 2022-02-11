Украина осуждает блокирование властями Беларуси независимого медиа-ресурса

Внешнеполитическое ведомство Украины осуждает блокирование независимого медиа-ресурса TUT.BY властями Беларуси и призывает прекратить атаку на свободу слова.
Об этом сообщил в Твиттере представитель МИДа Олег Николенко.
Представитель МИДа добавил, что TUT.BY известный высокими стандартами журналистики и объективным освещением событий, и призвал белорусские власти прекратить атаки на свободу слова.
Как сообщалось, во вторник, 18 мая, сайт белорусского портала TUT.BY был заблокирован, а в офисе и дома у его сотрудников стражи порядка провели обыски. Журналистов обвиняют в уклонении от уплаты налогов.
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