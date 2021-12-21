Украина осудила проведение военных учений РФ в Крыму

Военные учения в оккупированном Крыму в очередной раз доказывают, что Россия продолжает игнорировать законодательство Украины, а также неприкрыто пренебрегает нормами и принципами международного права.
В связи с произошедшим, Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста Министерству иностранных дел России.
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
В связи с произошедшим, Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста Министерству иностранных дел России.
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
Украина осудила эти учения и призвала Россию безотлагательно прекратить противоправные действия против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
С 10 августа в аннексированном Крыму стартовали российские специальные военные учения. В них участвуют около 6 тысяч военных и более 700 единиц техники. Цель учений, которые продлятся до 21 августа, — «отработать организацию обеспечения действий войск».
- 28 июля Украина передала российскому Министерству иностранных дел ноту протеста из-за так называемого военно-морского парада подразделений Черноморского флота России, который провели в Севастополе 26 июля.
- МИД России вернул Украине ноту протеста с советом «избавиться от иллюзий и свыкнуться» с аннексией Крыма по поводу морского парада в Севастополе.
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