Украина опровергает ложные заявления рф об "уничтожении" флота Bayraktar

Украинский Центр стратегических коммуникаций опровергает ложные заявления о "уничтожении" украинского флота беспилотников Bayraktar, распространяемые российской пропагандой.
В официальном сообщении, опубликованном в Telegram, Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины утверждает, что эти утверждения являются чистой ложью.
Согласно заявлению Центра, российские пропагандисты ссылались на статью американского издания Business Insider, которая была искажена. Оригинальная статья фактически упоминает, что в начале войны беспилотники Bayraktar TB2 были признаны спасителями Украины, однако спустя год стало известно, что несколько из них были сбиты российскими силами.
Далее в этой статье, аналитик и эксперт по беспилотным и роботизированным военным системам Центра военно-морских исследований, Бендетт, опровергает утверждения о полном уничтожении украинского флота Bayraktar. Он подчеркивает, что Украина продолжает использовать эти беспилотники в целях разведки, наблюдения и рекогносцировки, а не для нападения.
Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны, также подтверждает наличие беспилотников Bayraktar в Украине и их использование силами обороны. Однако, из-за текущей ситуации, на них сейчас обращается меньше внимания.
Центр стратегических коммуникаций подчеркивает, что нет никаких подтверждений или заявлений об полном уничтожении "флота" беспилотников, и эти утверждения являются результатом российской фейковой информации.
В официальном сообщении, опубликованном в Telegram, Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины утверждает, что эти утверждения являются чистой ложью.
Согласно заявлению Центра, российские пропагандисты ссылались на статью американского издания Business Insider, которая была искажена. Оригинальная статья фактически упоминает, что в начале войны беспилотники Bayraktar TB2 были признаны спасителями Украины, однако спустя год стало известно, что несколько из них были сбиты российскими силами.
Далее в этой статье, аналитик и эксперт по беспилотным и роботизированным военным системам Центра военно-морских исследований, Бендетт, опровергает утверждения о полном уничтожении украинского флота Bayraktar. Он подчеркивает, что Украина продолжает использовать эти беспилотники в целях разведки, наблюдения и рекогносцировки, а не для нападения.
Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны, также подтверждает наличие беспилотников Bayraktar в Украине и их использование силами обороны. Однако, из-за текущей ситуации, на них сейчас обращается меньше внимания.
Центр стратегических коммуникаций подчеркивает, что нет никаких подтверждений или заявлений об полном уничтожении "флота" беспилотников, и эти утверждения являются результатом российской фейковой информации.
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