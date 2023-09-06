Украина окажет помощь Словении: Зеленский подписал указ о предоставлении гумпомощи

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении неотложной гуманитарной поддержки Словении, страдающей от разрушительных наводнений.
Об этом сообщил глава государства сегодня на своей странице в Twitter.
Об этом сообщил глава государства сегодня на своей странице в Twitter.
На официальном сайте главы государства был опубликован данный указ, датированный 10 августа. Однако конкретные детали оказываемой помощи остаются за кулисами.
Согласно распоряжению правительства от 11 августа, Кабинет Министров поручил Министерству внутренних дел и Государственной службе по чрезвычайным ситуациям направить в Словению объединенную аварийно-спасательную группу МЧС с целью предоставления срочной гуманитарной помощи и смягчения последствий чрезвычайной ситуации.
Согласно распоряжению правительства от 11 августа, Кабинет Министров поручил Министерству внутренних дел и Государственной службе по чрезвычайным ситуациям направить в Словению объединенную аварийно-спасательную группу МЧС с целью предоставления срочной гуманитарной помощи и смягчения последствий чрезвычайной ситуации.
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