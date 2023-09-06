Украина окажет помощь Словении: Зеленский подписал указ о предоставлении гумпомощи

18:28 11 августа Киев, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении неотложной гуманитарной поддержки Словении, страдающей от разрушительных наводнений.



Об этом сообщил глава государства сегодня на своей странице в Twitter.

"Словения получит помощь от Украины, для преодоления последствий мощных наводнений. Соответствующий документ был подписан мной вчера. Наши дружеские связи тверды даже в трудные времена. Взаимная поддержка — важная составляющая", - подчеркнул президент Зеленский.

На официальном сайте главы государства был опубликован данный указ, датированный 10 августа. Однако конкретные детали оказываемой помощи остаются за кулисами.



Согласно распоряжению правительства от 11 августа, Кабинет Министров поручил Министерству внутренних дел и Государственной службе по чрезвычайным ситуациям направить в Словению объединенную аварийно-спасательную группу МЧС с целью предоставления срочной гуманитарной помощи и смягчения последствий чрезвычайной ситуации.