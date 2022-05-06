Украина окажет гумпомощь Литве

Владимир Зеленский подписал указ, в соответствии с которым Украина обязуется предоставить помощь Литве в укреплении ее границ.

Указ №341/2021 О предоставлении гуманитарной помощи Литовской Республике "предусматривает содействие Литве в преодолении последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся из-за стремительного увеличения количества нелегальных мигрантов с территории Беларуси", – говорится в сообщении.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства во вторник, 3 августа.Указано, что Кабмин обязан обеспечить предоставление гуманитарной помощи Литве для обустройства ее государственной границы.Ранее сообщалось, что 28 июля Кабмин одобрил проект указа президента о предоставлении Литве гуманитарной помощи в виде колючей проволоки для обустройства границы с Беларусью.Также стало известно, что Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) предложила установить сетчатый забор высотой четыре метра на границе с Беларусью. Длина ограждения может составить почти 510 километров, а установка забора обойдется в 152,46 млн евро.