16:42 26 декабря Киев, Украина

В понедельник, 26 декабря Украина официально подняла вопрос исключения россии из Совбеза ООН. МИД Украины обнародовал заявление, в котором призывает страны ООН возобновить применение Устава ООН по легитимности пребывания рф в ООН.

"российская федерация заняла кресло постоянного члена Совбеза ООН в обход определенных Уставом ООН процедур. Это произошло на основании обычного письма Президента РСФСР Бориса Ельцина на имя Генерального секретаря ООН, которое было отправлено 24 декабря 31 год назад. Действующий Устав ООН не содержит слов "российская федерация". Их нет, в частности, в статье 23 Устава, где перечислены постоянные члены Совета Безопасности ООН", — говорится в заявлении.

Правомерная процедура обретения государством "российская федерация" членства в ООН и места среди постоянных членов Совета Безопасности должна обязательно предусматривать шаги, определенные Уставом ООН, подчеркивают в МИД.



В декабре 1991 года обращение В декабре 1991 года обращение российской федерации о намерении продлить членство СССР в ООН должно быть должным образом рассмотрено Советом Безопасности и Генеральной Ассамблеей в соответствии со статьей 4 Устава ООН, говорится в заявлении. Статья предусматривает, что членство миролюбивых государств в ООН приобретается именно по рекомендации Совета Безопасности ООН и по решению Генеральной Ассамблеи и только таким образом. Например, такой правомерный путь прошли вновь образованные государства-члены ООН Чехия и Словакия после того, как прекратило свое существование государство-член ООН под названием "Чехословакия".

"Таким образом, российская федерация никогда не проходила правомерную процедуру обретения членства и занимает место СССР в Совете Безопасности ООН незаконно. С юридической и политической точек зрения может быть только один вывод: россия – узурпатор места Советского Союза в Совбезе ООН”, – отметили в МИД.

Сомнительно и право российской федерации входить в состав ООН в целом, поскольку она не соответствует основному критерию членства в Организации. Пункт 1 статьи 4 четко отмечает, что членство в ООН открыто для всех миролюбивых государств, отмечают украинские дипломаты.



Ведь Украина в настоящее время страдает от полномасштабного вторжения российской федерации. Ему предшествовали 8 лет вооруженной агрессии против украинского государства.