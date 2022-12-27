Украина официально требует исключения россии из Совбеза ООН - МИД

В понедельник, 26 декабря Украина официально подняла вопрос исключения россии из Совбеза ООН. МИД Украины обнародовал заявление, в котором призывает страны ООН возобновить применение Устава ООН по легитимности пребывания рф в ООН.
Правомерная процедура обретения государством "российская федерация" членства в ООН и места среди постоянных членов Совета Безопасности должна обязательно предусматривать шаги, определенные Уставом ООН, подчеркивают в МИД.
В декабре 1991 года обращение российской федерации о намерении продлить членство СССР в ООН должно быть должным образом рассмотрено Советом Безопасности и Генеральной Ассамблеей в соответствии со статьей 4 Устава ООН, говорится в заявлении. Статья предусматривает, что членство миролюбивых государств в ООН приобретается именно по рекомендации Совета Безопасности ООН и по решению Генеральной Ассамблеи и только таким образом. Например, такой правомерный путь прошли вновь образованные государства-члены ООН Чехия и Словакия после того, как прекратило свое существование государство-член ООН под названием "Чехословакия".
Сомнительно и право российской федерации входить в состав ООН в целом, поскольку она не соответствует основному критерию членства в Организации. Пункт 1 статьи 4 четко отмечает, что членство в ООН открыто для всех миролюбивых государств, отмечают украинские дипломаты.
Ведь Украина в настоящее время страдает от полномасштабного вторжения российской федерации. Ему предшествовали 8 лет вооруженной агрессии против украинского государства.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии