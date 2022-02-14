Украина обещает держать воздушное пространство открытым, несмотря на угрозу России

05:57 14 Февраль Киев, Украина

Украина пообещала держать свое воздушное пространство открытым и обеспечивать безопасность международных путешественников, несмотря на предупреждения Запада о том, что российские войска, проводящие масштабные учения вблизи украинских границ, могут вторгнуться в любое время.



Нависшая угроза закрытия неба над Украиной возникла в связи с тем, что все большее число западных стран сворачивают свои дипломатические операции в Киеве и призывают своих граждан немедленно уехать.



Белый дом сообщил, что в ходе субботних переговоров с главой Кремля не произошло прорыва.



Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что согласился «продолжить диалог» с Путиным в телефонном разговоре в тот же день.



Западные лидеры выступают против требований Путина о том, чтобы возглавляемый США альянс НАТО ушел из Восточной Европы и никогда не расширялся на территорию Украины.



Но Путин отвергает призывы Байдена и других отвести российские войска от границ Украины.



Вашингтон предупредил, что российского развертывания — примерно 130 000 солдат, поддерживаемых различными ракетами и танками — достаточно, чтобы начать крупную атаку «в любой день».



Канцлер Германии Олаф Шольц накануне деловой поездки в Киев в понедельник и во вторник в Москву заявил, что западные союзники «немедленно» введут

«В случае военной агрессии против Украины, которая угрожает ее территориальной целостности и суверенитету, это приведет к жестким санкциям, которые мы тщательно подготовили», — сказал Шольц.



Голландский перевозчик KLM в субботу стал первой крупной авиакомпанией, которая на неопределенный срок приостановила полеты в бывшую советскую республику из-за растущих рисков. Канцлер Германии Олаф Шольц накануне деловой поездки в Киев в понедельник и во вторник в Москву заявил, что западные союзники «немедленно» введут санкции против России в случае ее вторжения.«В случае военной агрессии против Украины, которая угрожает ее территориальной целостности и суверенитету, это приведет к жестким санкциям, которые мы тщательно подготовили», — сказал Шольц.Голландский перевозчик KLM в субботу стал первой крупной авиакомпанией, которая на неопределенный срок приостановила полеты в бывшую советскую республику из-за растущих рисков.



Украинская бюджетная авиакомпания SkyUp заявила в воскресенье, что ее рейс из Португалии в Киев был вынужден приземлиться в Молдове, поскольку ирландская лизинговая компания самолета отозвала разрешение на пересечение границы Украины.



SkyUP добавил, что европейские лизинговые компании требуют от украинских авиакомпаний вернуть свои самолеты в воздушное пространство ЕС в течение 48 часов.



Министерство инфраструктуры Украины отреагировало на это проведением экстренного совещания, направленного на сохранение зарубежных поездок и предотвращение еще большей изоляции страны в разгар кризиса.



"Воздушное пространство над Украиной остается открытым, и государство работает над упреждением рисков для авиакомпаний", - говорится в сообщении министерства по итогам встречи.



Отраслевые аналитики полагают, что вскоре другие международные авиакомпании также могут запретить полеты в Украину из-за растущих затрат для страховщиков.



Индустрию туризма до сих пор преследуют воспоминания о сбитом малайзийскими авиалиниями рейсе MH17 во время полета вблизи зоны конфликта на востоке Украины в июле 2014 года. Все 298 пассажиров рейса Амстердам-Куала-Лумпур погибли.



В Мининфраструктуры Украины признали, что «некоторые перевозчики сталкиваются с трудностями, связанными с колебаниями на страховом рынке».



«Со своей стороны государство готово поддержать авиакомпании и предоставить им дополнительные финансовые гарантии для поддержки рынка», — говорится в сообщении.



Беспокойство по поводу авиаперелетов связано с тем, что все большее число западных правительств сворачивают свои миссии и советуют гражданам уезжать.



В субботу Госдепартамент США приказал всем сотрудникам посольства, не связанным с чрезвычайными ситуациями, покинуть Украину.



Россия сослалась на опасения «возможных провокаций со стороны киевского режима», поскольку она также начала отзыв некоторых сотрудников посольства.



Дипломатическое сокращение затронуло персонал миссии наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ) в Украине.



Социальные сети свидетельствуют о том, что колонны ее белых внедорожников покидают различные части зоны конфликта, поскольку сотрудники действуют в соответствии с рекомендациями своих правительств по поездкам.



Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила в воскресенье, что частичный вывод миссии вызвал «серьезную озабоченность» в Москве, поскольку этот шаг еще больше усилил напряженность.

Украинское правительство пытается упредить поток иностранцев, покидающих страну, призывая к спокойствию и критикуя предупреждения США о возможной неизбежной войне.



Президент Украины Владимир Зеленский заявил в субботу, что «вся эта информация лишь провоцирует панику, а не помогает нам».