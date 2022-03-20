Украина объединила с Евросоюзом свою энергосистему

12:22 19 марта Киев, Украина

16 марта произошло историческое событие - объединенная энергосистема стала частью энергосистемы континентальной Европы ENTSO-E.

Синхронизация позволит значительно повысить надежность работы украинской энергосистемы, снизить себестоимость производства электроэнергии за счет более экономичного использования генерирующих мощностей. И, следовательно, повысит безопасность снабжения электрической энергией потребителям.



Об этом сообщил Министр энергетики Украины Герман Галущенко.



Украина готовилась к этому объединению 5 лет и по плану должна была интегрироваться с ENTSO-E в первом квартале 2023 года.



Украинская энергосистема вышла в изолированный режим в полночь на 24 февраля. А через несколько часов Россия начала ракетный обстрел Украины.