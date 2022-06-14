Украина не вступит в ЕС до завершения войны - Клеман Бон

Для вступления в Европейский союз в Украине должны завершиться военные действия.
Об этом заявил во вторник, 14 июня, министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон.
По его словам, условия членства Украины должны обсуждаться только после окончания войны.
Накануне в Еврокомиссии прошли предварительные дебаты заявок Украины, Молдовы и Грузии на предоставление статуса кандидата на вступление в ЕС. По данным СМИ, заявки Украины и Молдовы одобрят с условиями.
Ожидается, что решение по заявкам стран Еврокомиссия вынесет 17 июня. Но лидеры стран ЕС обсудят этот вопрос на следующей неделе.
Об этом заявил во вторник, 14 июня, министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон.
По его словам, условия членства Украины должны обсуждаться только после окончания войны.
Накануне в Еврокомиссии прошли предварительные дебаты заявок Украины, Молдовы и Грузии на предоставление статуса кандидата на вступление в ЕС. По данным СМИ, заявки Украины и Молдовы одобрят с условиями.
Ожидается, что решение по заявкам стран Еврокомиссия вынесет 17 июня. Но лидеры стран ЕС обсудят этот вопрос на следующей неделе.
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