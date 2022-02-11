"Украина не уступит угрозам военных действий со стороны России" - постпред Украины в ООН

19:19 11 Февраль Киев, Украина

Постоянный представитель Украины при ООН в Женеве Евгения Филипенко заявила, что Украина не уступит угрозам военных действий со стороны России и готова защищать свой суверенитет и территориальную целостность. В то же Филипенко считает намерения России вторгнуться в ее страну маловероятными.

Филипенко говорит, что главная цель России, скорее, состоит в том, чтобы дестабилизировать Украину в политическом, экономическом и военном отношении путем угрозы применения силы. На достижение этого результата направлено массовое наращивание Россией войск и вооружений вдоль границы с Украиной. Она добавляет, что крупные совместные российско-белорусские военные учения и военно-морские учения в Черном море являются частью одного и того же плана.

Посол Украины говорит, что цель ее правительства состоит в том, чтобы воспрепятствовать агрессивному курсу России против Украины, Европы и европейского порядка безопасности. По ее словам, это будет сделано дипломатическим путем. Однако она добавляет, что ее страна не перейдет "красные линии" в переговорах по дипломатическому решению существующей угрозы.

«Никаких уступок по суверенитету, территориальной целостности в пределах международно признанных границ. Во-вторых, никакого прямого диалога с российскими оккупационными администрациями в Донецке и Луганске. И в-третьих, только народ Украины имеет право определять свой внешнеполитический курс», — сказал Филипенко.

Поддерживаемые Россией повстанцы самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик ведут войну против украинского правительства с 2014 года. По оценкам Организации Объединенных Наций, в этой войне погибло более 13 000 человек.

Президент России Владимир Путин отрицает планы вторжения в Украину. Он потребовал, чтобы Запад исключил возможность вступления Украины в альянс НАТО, а западные союзники отвели свои войска и вооружение, наиболее близкие к России.

Филипенко говорит, что времена, когда страны пытались навязать Украине свои решения, прошли. Украина не уступит угрозам, которые ослабят государство и подорвут его экономическую и финансовую стабильность. Украина сейчас сильнее, устойчивее и лучше подготовлена к самозащите, чем в 2014 году, когда Россия вторглась в Крым и аннексировала полуостров.

«У нас есть очень сильная украинская армия, которая полна решимости защищать Украину и не допускать дальнейшей военной оккупации, если Москва примет решение о вторжении в Украину», — сказала она.

Филипенко говорит, что Москва заплатит очень высокую цену за вторжение, а международные партнеры Украины разработали всеобъемлющий пакет мер сдерживания, которые будут иметь серьезные экономические и политические последствия для России, если она начнет наступление.