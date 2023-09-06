Украина не связана с гибелью главаря ЧВК "Вагнер" - президент Зеленский

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина абсолютно не связана с событиями, касающимися гибели евгения пригожина, главаря ЧВК "Вагнер", произошедшей в россии.
Это заявление было сделано главой украинского государства 24 августа в ходе беседы с журналистами в Киеве.
Это заявление было сделано главой украинского государства 24 августа в ходе беседы с журналистами в Киеве.
По его словам, уход пригожина также может внести определенный вклад в обстановку на пользу Украине, оказав положительное воздействие на ситуацию в целом.
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