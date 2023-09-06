Украина не связана с гибелью главаря ЧВК "Вагнер" - президент Зеленский

16:51 24 августа Киев, Украина

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина абсолютно не связана с событиями, касающимися гибели евгения пригожина, главаря ЧВК "Вагнер", произошедшей в россии.

Это заявление было сделано главой украинского государства 24 августа в ходе беседы с журналистами в Киеве.
"Вся наша международная дипломатическая деятельность, связанная с обращением к мировым лидерам в период с просьбой о предоставлении поддержки в виде самолетов, совершенно не связана с этим инцидентом. Наша цель - получить поддержку для обеспечения национальной безопасности. Мы никаким образом не причастны к происходящему. Это очевидно для всех, кто разбирается в ситуации", - отметил Владимир Зеленский.
По его словам, уход пригожина также может внести определенный вклад в обстановку на пользу Украине, оказав положительное воздействие на ситуацию в целом.