Украина не связана с гибелью главаря ЧВК "Вагнер" - президент Зеленский

"Вся наша международная дипломатическая деятельность, связанная с обращением к мировым лидерам в период с просьбой о предоставлении поддержки в виде самолетов, совершенно не связана с этим инцидентом. Наша цель - получить поддержку для обеспечения национальной безопасности. Мы никаким образом не причастны к происходящему. Это очевидно для всех, кто разбирается в ситуации", - отметил Владимир Зеленский.