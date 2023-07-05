Украина не согласится на вступление в НАТО без применения 5 статьи Устава Альянса - ОПУ

Украина не согласится на вступление в Североатлантический альянс, если ей не будет гарантировано применение 5 статьи Устава НАТО.
Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины (ОПУ) Игорь Жовква.
Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины (ОПУ) Игорь Жовква.
Он отметил, что президент Владимир Зеленский придерживается четкой позиции, что Украине не нужен вариант "никаких внеблоковых, нейтральных статусов".
Что предусматривает статья 5 Устава Североатлантического Альянса
Статья 5 Устава НАТО фактически закрепляет принцип коллективной безопасности внутри Североатлантического союза.
Согласно соответствующей статье, в случае, если любое из государств-членов Альянса становится жертвой вооруженного нападения, все остальные без исключения члены сочтут этот акт насилия вооруженным нападениям на них всех и примут все меры, которые сочтут целесообразным, чтобы помочь члену Альянса. , подвергшийся нападению.
Согласно соответствующей статье, в случае, если любое из государств-членов Альянса становится жертвой вооруженного нападения, все остальные без исключения члены сочтут этот акт насилия вооруженным нападениям на них всех и примут все меры, которые сочтут целесообразным, чтобы помочь члену Альянса. , подвергшийся нападению.
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