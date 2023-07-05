Украина не согласится на вступление в НАТО без применения 5 статьи Устава Альянса - ОПУ

20:27 05 июля Киев, Украина





Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины (ОПУ) Игорь Жовква. Украина не согласится на вступление в Североатлантический альянс, если ей не будет гарантировано применение 5 статьи Устава НАТО Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины (ОПУ) Игорь Жовква.

"Мы действительно говорим, что лучшая гарантия безопасности для Украины — статья 5. Вот и все. Поэтому любые эрзац-варианты, какие-то гибридные варианты нам не нужны. Нам не нужны какие-либо спекуляции относительно какого-либо возможного статуса", — подчеркнул. Желква.

Он отметил, что президент Владимир Зеленский придерживается четкой позиции, что Украине не нужен вариант "никаких внеблоковых, нейтральных статусов".

"Я думаю, что государства-члены НАТО получили хорошую возможность после агрессии россии против Украины подумать по этой статье. И я думаю, что они очень интенсивно об этом раздумывают", — добавил заместитель председателя ОПУ.

Что предусматривает статья 5 Устава Североатлантического Альянса

Статья 5 Устава НАТО фактически закрепляет принцип коллективной безопасности внутри Североатлантического союза.



Согласно соответствующей статье, в случае, если любое из государств-членов Альянса становится жертвой вооруженного нападения, все остальные без исключения члены сочтут этот акт насилия вооруженным нападениям на них всех и примут все меры, которые сочтут целесообразным, чтобы помочь члену Альянса. , подвергшийся нападению.

"Стороны соглашаются, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет считаться нападением на них всех: и, соответственно, они договариваются, что в случае совершения такого нападения каждая из них, реализуя свое законное право на индивидуальное или коллективное самооборону, подтвержденное Статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, предоставит помощь той Стороне или подвергшимся нападению Сторонам и сразу совершит, индивидуально или совместно с другими Сторонами, такие действия, которые можно считать необходимыми, включая применение вооруженной силы, с целью восстановления и сохранение безопасности в Североатлантическом регионе", - говорится в документе.