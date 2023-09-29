Украина не согласится на вариант медленной интеграции в ЕС - Шмыгаль

17:38 29 сентября Киев, Украина

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина не согласится на вариант медленной интеграции в Евросоюз

Об этом чиновник сообщил в интервью Politico.

"Мы хотим быть полноправным членом, потому что Украина сегодня является уникальным государством в мире, которое заплатило такую огромную цену за свое желание стать членом ЕС. Ни одна другая страна-кандидат никогда не имела такой огромной поддержки населения — более 90 процентов — желающих, стремящихся и хотят стать полноправным членом объединенной Европы", - отметил глава правительства.

Как пишет Politico, Франция и Германия настаивают на альтернативном варианте полного членства в Европейском союзе, который базируется на четырех разных концентрических кругах членства.

"Украина не согласится на вариант медленной интеграции в ЕС. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы Украина стала полноправным членом Евросоюза. Это имеет решающее значение для всех украинцев", - отметил Шмыгаль.

Премьер-министр указал, что расширение Европейского союза — "это, наконец, политическое решение стран-членов и добавил: "Я уверен, что в течение двух лет мы будем полностью готовы быть частью ЕС".