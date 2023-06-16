Украина не сидит сложа руки: Игнат рассказал о производстве ударных беспилотников

11:06 13 июня Киев, Украина

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал информацию о строительстве россиянами завода по производству «шахедов», заявив, что Украина не сидит сложа руки.

«Украина не сидит сложа руки, у нас тоже мощности работают на высоком уровне, имею в виду предприятия, которые могут сейчас производить ударные беспилотники. Нам помогут партнеры с этим вооружением, мы тоже будем наращивать усилия в этом направлении», – отметил спикер.

Он сообщил, что Украина производит более мощные БПЛА, имеющие большую дальность применения и большой заряд взрывчатки. В то же время, по словам Игната, необходимо усиливать и средства противодействия дронам.